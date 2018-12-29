Порошенко поздравил украинцев с Новым годом
Президент Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым годом.
Перед поздравлением, как сообщает пресс-секретарь президента Святослав Цеголко, Порошенко с женой Мариной поздравил всех присутствующих возле главной елки страны на Софиевской площади в Киеве.
В своем поздравлении, в первую очередь, президент вспомнил о создании Православной церкви Украины и получение томоса от Вселенского патриархата, которое состоится 6 января в Стамбуле.
Порошенко заверил, что самое тяжелое и худшее уже позади.
В 00:00 1 января Украина встретила 2019 год. В эти минуты по всей стране проходят праздничные мероприятия. В Киеве главное празднование Нового года проходит на Софийской площади.
В новогоднюю ночь ожидается, что массовые мероприятия по всей стране посетят около 1,4 млн украинцев.
"В новогоднюю ночь в 680 населенных пунктах государства запланировано почти 950 массовых мероприятий по случаю нового 2019 года. Ожидается, что их посетят около 1,4 миллиона украинцев", - написал в Facebook спикер Национальной полиции Ярослав Тракало.
Во время проведения массовых мероприятий по всей территории Украины будут дежурить 10 тысяч полицейских и военнослужащих Нацгвардии.
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