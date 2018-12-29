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Порошенко поздравил украинцев с Новым годом

Комментариев: 9
Президент с женой вечер 31 декабря провел возле главной елки страны на Софиевской площади в Киеве.
Новогоднее поздравление Порошенко
Новогоднее поздравление Порошенко
Скриншот из видео

Президент Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым годом. 

Перед поздравлением, как сообщает пресс-секретарь президента Святослав Цеголко, Порошенко с женой Мариной поздравил всех присутствующих возле главной елки страны на Софиевской площади в Киеве.

Фото: facebook.com/petroporoshenko

В своем поздравлении, в первую очередь, президент вспомнил о создании Православной церкви Украины и получение томоса от Вселенского патриархата, которое состоится 6 января в Стамбуле.

Порошенко заверил, что самое тяжелое и худшее уже позади.

В 00:00 1 января Украина встретила 2019 год. В эти минуты по всей стране проходят праздничные мероприятия. В Киеве главное празднование Нового года проходит на Софийской площади.

В новогоднюю ночь ожидается, что массовые мероприятия по всей стране посетят около 1,4 млн украинцев. 

"В новогоднюю ночь в 680 населенных пунктах государства запланировано почти 950 массовых мероприятий по случаю нового 2019 года. Ожидается, что их посетят около 1,4 миллиона украинцев", - написал в Facebook спикер Национальной полиции Ярослав Тракало.

Во время проведения массовых мероприятий по всей территории Украины будут дежурить 10 тысяч полицейских и военнослужащих Нацгвардии.

 

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Теги: Новый год, Порошенко, Поздравление, поздравление с Новым Годом
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (9)
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ChiefPlumber    01.01.2019, 01:31
Оценка:  0
ChiefPlumber
Вот... бл... будем же благодарны Великому Вождю!
Мыкола    01.01.2019, 01:13
Оценка:  +1
Мыкола
Прошу бандеровцев не ерзать нервно, ведь Данило Галицкий, основатель Львова, был РУССКИМ князем, женатым на новгородской княжне !
Мыкола    01.01.2019, 01:04
Оценка:  +1
Мыкола
А Бандеровцевтпрошу не сильно ерзать, ведь Данило Галицкий, основатель Львова, был РУССКИМ князем и женат был на Новгородской княжне!
Мыкола    01.01.2019, 00:57
Оценка:  +2
Мыкола
обещал закончить войну за две недели. а потом отдал приказ бомбить Донбасс? И вы хотите нормально и счастливо жить, когда более 10тысяч погибших? Вы хоть понимаете . кого вы слушаете7
ВосставшийИзБана    01.01.2019, 01:00
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Сейчас - тебя. С обрезанием господним тебя, олух!
Мыкола    01.01.2019, 00:55
Оценка:  +1
Мыкола
Ей Богу, украинці нация идиотов ! Слушать єтого брехуна , который
Shurat44    01.01.2019, 00:33
Оценка:  +2
Shurat44
пи_дар драный, сдохни падло свинорылое в год свиньи.
ВосставшийИзБана    01.01.2019, 00:49
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Когда искренне чего-то пожелаешь другому - тебе это возвращается сторицей.
Ruspidor    01.01.2019, 00:30
Оценка:  -4
Ruspidor
Давай, Порох, eби русскую мразь в aнaл!
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