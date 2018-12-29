Часть Тернополя осталась без света в канун Нового года - СМИ

За несколько часов до Нового года центральная честь города была обесточена. Устранить неполадку обещали до 23:00.

В Тернополе накануне Нового года центр города остался без света, сообщает УНИАН.

В пресс-службе городского совета сообщили, что без электроснабжения остались улицы Князя Острожского, Митрополита Шептицкого, Медовая, С.Стадниковой, Микулинецкая, Оболоня, Танцорова, Госпитальная, Гаевая, Липовая, Фестивальная, Молодежная, Богатая, Микулинецкая-боковая и др.

Аварийные бригады работают, чтобы восстановить электроснабжение.

Власти заверили, что энергетикам удастся восстановить электроснабжение до 23:00.

Отметим, по данным полиции, в новогоднюю ночь в 680 населенных пунктах Украины запланировано почти 950 массовых мероприятий по случаю нового года. Ожидается, что их посетят около 1,4 миллиона украинцев. Охрану порядка обеспечивают 10 тысяч полицейских и нацгвардейцев.

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