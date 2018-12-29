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Часть Тернополя осталась без света в канун Нового года - СМИ

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За несколько часов до Нового года центральная честь города была обесточена. Устранить неполадку обещали до 23:00.
Центр Тернополя остался без света из-за аварии
Центр Тернополя остался без света из-за аварии
ikrim.net

В Тернополе накануне Нового года центр города остался без света, сообщает УНИАН.

В пресс-службе городского совета сообщили, что без электроснабжения остались улицы Князя Острожского, Митрополита Шептицкого, Медовая, С.Стадниковой, Микулинецкая, Оболоня, Танцорова, Госпитальная, Гаевая, Липовая, Фестивальная, Молодежная, Богатая, Микулинецкая-боковая и др.

Аварийные бригады работают, чтобы восстановить электроснабжение.

Власти заверили, что энергетикам удастся восстановить электроснабжение до 23:00.

Отметим, по данным полиции, в новогоднюю ночь в 680 населенных пунктах Украины запланировано почти 950 массовых мероприятий по случаю нового года. Ожидается, что их посетят около 1,4 миллиона украинцев. Охрану порядка обеспечивают 10 тысяч полицейских и нацгвардейцев.

 

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Теги: Новый год, Тернополь, электроэнергия, авария, электростанция, электричество, отключение электричества
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Источник: korrespondent.net

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