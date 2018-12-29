В Карпатах спасли заблудившуюся туристку
В Карпатах спасатели нашли заблудившуюся туристку. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Как отмечается, 30 декабря в 14:35 к спасателям поступило сообщение, что на горной долине Драгобрат в Раховском районе, нуждается в помощи 27-летняя жительница Киева. Катаясь на лыжах в незнакомой местности, женщина потеряла ориентир и заблудилась.
Для проведения поисково-спасательных работ было привлечено 5 спасателей горного поисково-спасательного отделения пгт Ясиня. В 23:40 туристку нашли в районе долины Крачунеска (направление с. Черная Тисса). Дальше ее сопровождили до временного места проживания на курорте "Драгобрат".
Сообщается,что состояние здоровья женщины было удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждалась.
Отметим, в последние дни подобные случаи в Карпатах участились. Так, за прошлую недел в горах нашли пять потерявшихся туристов.
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