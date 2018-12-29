В Украине выросла минимальная зарплата

С 1 января минимальная зарплата в Украине вырастет на 450 гривен (около 12%) - до 4173 грн.

В Украине со вторника, 1 января, минимальная зарплата выросла до 4173 гривен.

"Установить в 2019 году минимальную заработную плату: в месячном размере с 1 января - 4173 гривны, в почасовом размере с 1 января - 25,13 гривны", - говорится в законе о госбюджете на 2019 год.

Отметим, в 2018 году минимальная зарплата составляет 3723 гривны, в почасовом размере - 22,41 гривны. Таким образом, сумма увеличилась на 450 гривен (около 12%).

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что по итогам 2019 года средняя зарплата в Украине превысит 10,5 тысяч гривен.

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