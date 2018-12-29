Двум категориям украинцев повышают пенсии

Пенсии пересчитают военным ветеранам и людям с большим трудовым стажем, достигшим определенного возраста.

Военнослужащие и лица, достигшие 65-летнего возраста, которые имеют большой трудовой стаж, с 1 января 2019 года будут получать повышенные пенсии, сообщает в Пенсионном фонде.

В частности, с 1 января повышенные пенсии будут получать военные пенсионеры в результате проведения очередного перерасчета пенсий.

Кроме того, в связи с увеличением минимальной заработной платы до 4173 грн с 1 января 2019 пенсии пересчитают лицам, достигшим 65-летнего возраста при наличии страхового стажа 35 лет - для мужчин и 30 лет - для женщин. Этим людям размер пенсионных выплат будет увеличен примерно на 157 грн.

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