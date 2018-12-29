Итоги 31 декабря: Избирательная кампания и взрыв в РФ
Израиль закупил украинские радары
Израильская компания закупила украинскую автоматизированную станцию пассивной радиотехнической разведки для отслеживания наземных и мобильных целей, пишут СМИ. Однако, подтверждения этой информации официальными лицами Израиля или военными к нет.
В Магнитогорске обрушилась часть жилого дома
В российском Магнитогорске обрушился подъезд многоквартирного жилого дома. В результате ЧП погибли не менее четырех человек, разбор завалов и поиски выживших продолжаются.
По предваритльным данным, взрыв в Магнитогорске произошел из-за утечки газа. Выжившие жильцы рассказали журналистам, что "газом воняло так, что глаза слезились".
Старт избирательной кампании и первый кандидат
В Украине стартовала президентская избирательная кампания. По закону она продлится 90 дней, до 31 марта 2019 года, когда и состоятся выборы шестого президента Украины.
Первым кандидатом в президенты стал самовыдвиженец Игорь Шевченко.
Избирательные участки для украинцев в России закрыли
Центральная избирательная комиссия Украины ликвидировала пять избирательных участков для голосования в Российской Федерации. Их перенесли в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии. За каждым из них теперь закреплены отдельные российские регионы.
Президент Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым годом
В своем поздравлении, в первую очередь, он вспомнил о создании Православной церкви Украины и получение томоса от Вселенского патриархата, которое состоится 6 января в Стамбуле.
Порошенко заверил, что самое тяжелое и худшее уже позади.