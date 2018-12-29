Итоги 31 декабря: Избирательная кампания и взрыв в РФ

Центризбирком объявил начало избирательной кампании; в России после взрыва обрушилась часть жилого дома, забрав жизни нескольких человек. Корреспондент.net выделяет главные события последнего дня 2018 года.

Израиль закупил украинские радары

Израильская компания закупила украинскую автоматизированную станцию пассивной радиотехнической разведки для отслеживания наземных и мобильных целей, пишут СМИ. Однако, подтверждения этой информации официальными лицами Израиля или военными к нет.

В Магнитогорске обрушилась часть жилого дома

В российском Магнитогорске обрушился подъезд многоквартирного жилого дома. В результате ЧП погибли не менее четырех человек, разбор завалов и поиски выживших продолжаются.

По предваритльным данным, взрыв в Магнитогорске произошел из-за утечки газа. Выжившие жильцы рассказали журналистам, что "газом воняло так, что глаза слезились".

Старт избирательной кампании и первый кандидат

В Украине стартовала президентская избирательная кампания. По закону она продлится 90 дней, до 31 марта 2019 года, когда и состоятся выборы шестого президента Украины.

Первым кандидатом в президенты стал самовыдвиженец Игорь Шевченко.

Избирательные участки для украинцев в России закрыли

Центральная избирательная комиссия Украины ликвидировала пять избирательных участков для голосования в Российской Федерации. Их перенесли в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии. За каждым из них теперь закреплены отдельные российские регионы.

Президент Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым годом

В своем поздравлении, в первую очередь, он вспомнил о создании Православной церкви Украины и получение томоса от Вселенского патриархата, которое состоится 6 января в Стамбуле.

Порошенко заверил, что самое тяжелое и худшее уже позади.