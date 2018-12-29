Итоги 31.12: избирательная кампания и взрыв в РФ

Центризбирком объявил начало избирательной кампании; в России после взрыва обрушилась часть жилого дома, забрав жизни нескольких человек. Корреспондент.net выделяет главные события последнего дня 2018 года.

Точное число погибших из-за обрушения подъезда дома в Магнитогорске еще не установлена

Израиль закупил украинские радары

Израильская компания закупила украинскую автоматизированную станцию пассивной радиотехнической разведки для отслеживания наземных и мобильных целей, пишут СМИ.

Однако, подтверждения этой информации официальными лицами Израиля или военными к нет.

В Магнитогорске обрушилась часть жилого дома

В российском Магнитогорске обрушился подъезд многоквартирного жилого дома. В результате ЧП погибли не менее четырех человек, разбор завалов и поиски выживших продолжаются.

По предваритльным данным, взрыв в Магнитогорске произошел из-за утечки газа. Выжившие жильцы рассказали журналистам, что "газом воняло так, что глаза слезились".

Старт избирательной кампании и первый кандидат

В Украине стартовала президентская избирательная кампания. По закону она продлится 90 дней, до 31 марта 2019 года, когда и состоятся выборы шестого президента Украины.

Первым кандидатом в президенты стал самовыдвиженец Игорь Шевченко.

Избирательные участки для украинцев в России закрыли

Центральная избирательная комиссия Украины ликвидировала пять избирательных участков для голосования в Российской Федерации. Их перенесли в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии. За каждым из них теперь закреплены отдельные российские регионы.

Россия продлила запрет на транзит грузов из Украины

Введенный в 2016 году запрет на транзит грузов из Украины в Казахстан и Кыргызстан по территории России продлен на полгода.

Нацбанк запасается долларом на межбанке

За год Национальный банк купил на на межбанковском валютном рынке почти $1,4 млрд. В декабре положительное сальдо операций финрегулятора составило $339 млн.

Худшее позади. Порошенко поздравил с Новым годом

Президент Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым годом. В своем поздравлении, в первую очередь, он вспомнил о создании Православной церкви Украины и получение томоса от Вселенского патриархата, которое состоится 6 января в Стамбуле.

Порошенко заверил, что самое тяжелое и худшее уже позади.

Вечер 31 декабря президент с женой провел возле главной елки страны на Софиевской площади в Киеве.

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