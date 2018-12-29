На Донбассе за сутки четыре раза нарушали "тишину"

Новый год сепаратисты начали обстрелами в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении.

На Донбассе за сутки зафиксировали четыре обстрела Минобороны Украины

В течение минувших суток сепаратисты четыре раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, двое военнослужащих получили ранения. Об этом во вторник, 1 января, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"При этом зафиксировано три случая применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями. За прошедшие сутки двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сводке штаба ООС.

В частности, незаконные вооруженные формирования открывали огонь из минометов калибра 120 мм по позициям украинских военных в районе населенного пункта Новотошковское и из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем в районе поселка Крымское на Луганском направлении. Также применял минометы калибра 82 мм в районе населенного пункта Марьинка на Донецком направлении.

По данным украинской разведки два врага уничтожены и трое ранены.

В информации штаба отмечается, что НВФ продолжили обстрелы позиций Объединенных сил, и украинские военные вынуждены были открывать ответный огонь.

"В течение текущих суток враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм по позициям украинских военных в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении. В течение текущих суток ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - отметили в пресс-центре штаба.

Как сообщалось, в течение суток 30 декабря, сепаратисты дважды открывали огонь.

Напомним, в ночь на 29 декабря на Донбассе вступило в силу "новогоднее" перемирие. Однако, оно многократно нарушалось.

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