В Крыму открыли трассу Таврида

Открытый участок соединяет поселок Батальное с Керчью. Полный ввод в эксплуатацию трассы запланирован на декабрь 2020 года.

В аннексированном Крыму открыли 70-километровый участок первой очереди трассы Таврида, которая должна соединить Керчь и Симферополь, сообщают сепаратистские СМИ.

"Сейчас участок трассы Таврида в двухполосном исполнении от Керчи до Симферополя доступен для движения транспорта",

Всего, по данным СМИ, дорога имеет протяженность 190 км первой очереди автодороги.

Движение по первой очереди трассы Таврида запустили в три этапа. 29 декабря так называемый глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов открыл участок от Симферополя до Белогорска, его протяженность составила 27,5 км. 30 декабря для движения транспорта был открыт участок трассы Таврида протяженностью 85,6 км от Белогорска до Батального. 31 декабря движение началось на последнем участке – от Батального до Керчи.

Строительство дороги началось в 2017 году. Ввод в эксплуатацию семи участков трассы (около 250 км) запланирован на декабрь 2020 года.

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