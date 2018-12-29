Зеленский заявил о том, что идет в президенты

Украинский шоумен Владимир Зеленский заявил о том, что будет принимать участие в выборах президента Украины.

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Зеленский будет участвовать в президентской кампании в Украине. Об этом шоумен лично сообщил в эфире телеканала 1+1 перед обращением к украинцам президента Петра Порошенко.

"Дорогие украинцы, я обещаю вам пойти в президенты Украины. И сразу выполняю: я иду в президенты Украины. Давайте сделаем это вместе. С Новым годом! С новым слугой народа", - заявил Зеленский.

После обращения Зеленского началась трансляция новогоднего обращения к гражданам президента Украины Петра Порошенко.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский допустил свое участие в выборах.