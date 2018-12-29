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Зеленский заявил о том, что идет в президенты

Комментариев: 5
Украинский шоумен Владимир Зеленский заявил о том, что будет принимать участие в выборах президента Украины.
Владимир дал обещание участвовать в выборах
Владимир дал обещание участвовать в выборах
Скриншот

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Зеленский будет участвовать в президентской кампании в Украине. Об этом шоумен лично сообщил в эфире телеканала 1+1 перед обращением к украинцам президента Петра Порошенко.

"Дорогие украинцы, я обещаю вам пойти в президенты Украины. И сразу выполняю: я иду в президенты Украины. Давайте сделаем это вместе. С Новым годом! С новым слугой народа", - заявил Зеленский.

После обращения Зеленского началась трансляция новогоднего обращения к гражданам президента Украины Петра Порошенко.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский допустил свое участие в выборах.

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Теги: Владимир Зеленский, выборы президента 2019
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Комментариев (6)
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bertal    01.01.2019, 12:14
Оценка:  -1
bertal
Даже если черт выставит свою кандидатуру, проголосую за него, а не свиней у корыта
Letohradek    01.01.2019, 12:19
Оценка:  0
Letohradek
Мог бы и не исповедоваться. Гнилое свое нутро уже много раз показал в своих анти-украинских комментариях
Letohradek    01.01.2019, 12:05
Оценка:  +1
Letohradek
Зрадофил раздуплился ... )))
Ліsа    01.01.2019, 11:59
Оценка:  +4
Ліsа
Так, ще президента-коміка в нас не було.
ИИИИИИИИИИ    01.01.2019, 11:58
Оценка:  +3
ИИИИИИИИИИ
Интересно, кому из кандидатов он потом сольёт голоса тех дурачков, которые за него проголосуют?))
Колишній-східняк    01.01.2019, 11:27
Оценка:  +3
Колишній-східняк
Історія повторюється у вигляді фарсу...
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