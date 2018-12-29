Что изменится с 1 января: зарплаты, пенсии, тарифы и все-все-все

Повышение "минималки" на 450 грн, а также зарплат и пенсий "отдельным категориям" граждан, субсидии "живыми деньгами" и две платежки за свет - эти и другие изменения ждут украинцев уже с первого дня нового года.

Повышение “минималки“ на 450 грн, а также зарплат и пенсий “отдельным категориям“ граждан, субсидии “живыми деньгами“ и две платежки за свет - эти и другие изменения ждут украинцев уже с первого дня нового года.

С 1 января вступает в силу новый бюджет страны, принятый депутатами в ночь на 23 ноября 2018 года.

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Этот бюджет, в частности, предусматривает повышение минимальной зарплаты до 4 173 гривен. Состоянием на конец 2018 года минимальная зарплата в Украине составила 3723 гривен.

Кроме того, увеличение расходов на безопасность и оборону позволит повысить зарплаты военным и правоохранителям.

В частности, денежное обеспечение военных должна вырасти на 30% - рассчитывают в правительстве. Минимальный размер для контрактника должен составлять 10 тыс. грн.

Минимальный размер денежного обеспечения нацгвардейцев, спасателей, пограничников должен вырасти на 22-25%.

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Бюджет-2019 также предусматривает автоматическую индексацию пенсий, первая из которых должна состоятся 1 марта. Однако и с 1 января пенсионные выплаты для отдельных категорий граждан претерпят изменения:

Кроме того, согласно достигнутой в конце 2018 года договоренности, “Укрпочта“ продолжит выплачивать пенсии в 2019 году. При этом “Укрпочта“ получила дополнительные 500 млн грн на погашение убытков, связанных с их доставкой.

Нынешний тариф на доставку пенсий, по подсчетам “Укрпочты“, покрывает лишь 60% расходов предприятия на эту услугу.

С 1 января 2019 года “Укрпочта“ снова повысит стоимость доставки писем: на 14,3% - для неприоритетных и на 11,1% - для приоритетных отправлений. В сентябре 2018 года “Укрпочта“ уже повышала тарифы на отправку писем на 40%.

Стоимость пересылки простых бандеролей до 3 кг останется на уровне 2018 года. При этом ограничение размеров бандероли по длинной стороне увеличится с 50 см до 70 см.

В министерстве инфраструктуры отмечают, что с 1 января для услуги “Укрпочта Экспресс“ отменяется доплата за доставку в деревню, и экономия за каждое отправление для клиентов составит 12 грн.

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Кроме того, с января 2019 года “Укрпошта“ снизит оценочную стоимость доставки посылок с 1,2% (но не менее 3 грн) до 1% (не менее 1 грн).

“Общая стоимость услуг “Укрпошта Стандарт“, “Укрпошта Экспресс“ и “Укрпошта SmartBox“ останется выгоднее почти на треть от стоимости у других операторов почтово-логистического рынка страны“, - отмечает Мининфраструктуры.

Граждане, которые будут обращаться за коммунальными субсидиями с 1 января 2019 года, будут получать их уже “живыми деньгами“, - так начнется первый этап “монетизации субсидий“. На выплату субсидий “живыми деньгами“ в бюджете выделено 20 млрд грн.

Средства будут поступать на специальный счет получателя субсидии в “Ощадбанке“.

“Создается отдельный специальный счет, с которого можно перевести средства исключительно по тем счетам, которые указываются при обращении за субсидией“, - пояснил министр социальной политики Андрей Рева.

Он также напомнил, что сэкономленные средства также можно будет получить “живыми деньгами“:

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“А после того, как человек оплатил свою часть счета и закончился отопительный сезон, людям перечисляют все сэкономленные деньги на обычные счета, и они могут их использовать по своему усмотрению“.

Согласно плану, с 1 мая субсидии “живыми деньгами“ будут получать те, кто пользуется ими определенное время и не прекращают получать их и летом. С 1 октября все субсидии должны быть монетизированы.

В целом бюджетные расходы на коммунальные субсидии составят чуть более 55 млрд грн. При этом правила предоставления субсидий не изменятся.

С 1 января вырастут тарифы на тепло для населения, что, в свою очередь, скажется на стоимости отопления и горячей воды.

По словам руководителя профильного отдела Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Светланы Черных, среднее повышение тарифа на тепловую энергию для населения составит 16,6% - до 1 253,5 грн за одну Гкал.

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Однако по данным, обнародованным на странице главы НКРЭКУ Оксаны Кривенко в Facebook, в большинстве областей повышение составит от 18% до 21%.

При этом глава НКРЭКУ подчеркнула, что “процент роста тарифов на тепло не превысил процент роста стоимости газа - 23,5%“.

Ранее премьер Владимир Гройсман заявлял, что по расчетам правительства “максимум, как может увеличиться цена, это на 16%“.

18 октября 2018 года правительство решило повысить цену на газ для населения на 23,5% - до 8550 грн за тысячу кубов с 1 ноября.

В тарифе на тепло стоимость топлива составляет 86,6%.

Согласно закону “О рынке электрической энергии“, с 1 января 2019 года за электричество нужно будет платить двум компаниям - той, которая его распределяет, и той, которая поставляет.

Договор потребителя с оператором распределения касается преимущественно технических параметров мощности, напряжения электрических сетей, подключения и отключения от услуги. Договор по поставкам - купли-продажи электричества как товара.

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Однако первые платежки с разделенной платой за за электроэнергию с отдельными строками за услуги распределения и за услуги поставки электроэнергии - потребители получат в феврале.

Поставщики электричества уверяют, что переход на новую систему платежей будет происходить максимально просто для потребителей.

Например, ДТЭК Киевские электросети дает такое объяснение:

“Государство предусмотрело упрощённую процедуру присоединения: все что, необходимо сделать, - это продолжить пользоваться услугами и своевременно оплачивать счета. Клиенту необходимо сделать это в феврале 2019, в момент оплаты услуг за январь. Достаточно просто оплатить счет и/или продолжить потреблять электроэнергию - это будет считаться согласием с условиями публичного договора и автоматически присоединит клиента к услугам двух компаний - распределительной компании и поставщика электроэнергии“.

С 1 января начнет действовать новая социальная программа - “муниципальная няня“.

По этой программе родители будут получать возмещение затрат на услуги няни по уходу за ребенком до 3 лет в размере прожиточного минимума на детей до 6 лет. С 1 января этот прожиточный минимум составит 1 626 грн, а к концу 2019 году вырастет до 1 779 грн.

Для того, чтобы получить деньги от государства, родители должны сами выбрать няню, заключить с ней договор об официальном трудоустройстве, а на конец года предоставить документы на возмещение.

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Как заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, с 1 января в аптеки можно будет возвращать лекарства, если они не были распакованы.

“Когда аптека будет получать возвращенные лекарства, она должна проверить, что они не были открыты, что они не были использованы, что не была повреждена упаковка. Тогда это не несет никакой угрозы и лекарства могут быть возвращены“, - заявила министр.

Впрочем, позже в Министерстве здравоохранения уточнили, что можно будет возвращать в аптеки лекарственные средства и медицинские изделия - только если они ненадлежащего качества.

Факт ненадлежащего качества подтверждается следующими документами: выводом относительно качества лекарственных средств, выданным подчиненной лабораторией территориального органа Гослекслужбы или уполномоченной лабораторией; или распоряжением Гослекслужбы о запрете обращения лекарственного средства.

Кроме этих документов, чтобы вернуть лекарства в аптеку, потребуется чек.

Согласно Налоговому кодексу, с 1 января 2019 года ставка акцизного налога на табачные изделия увеличится на 20%. Через полгода - в июле - акциз вырастет еще на 9%.

Согласно прогнозам участников рынка, если производители переведут повышение акцизов на курильщиков, пачка сигарет может подорожать на 5 грн в январе и еще на 2-3 гривны в июле 2019 года.

Ранее сообщалось о том, что многие украинцы лечатся дома самостоятельно.