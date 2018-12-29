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Запускал фейерверк: В Харькове мужчине оторвало кисть руки

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Происшествие произошло в Индустриальном районе Харькова. Пострадавшего госпитализировали.
На данный момент пострадавший находится в больнице
На данный момент пострадавший находится в больнице
hk.npu.gov.ua

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34-летний харьковчанин получил многочисленные рваные раны лица и потерял кисть руки после запуска фейверка. Происшествие произошло в 3:10 1 января по улице Бибика.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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"По адресу выезжала следственно-оперативная группа Индустриального отдела полиции, эксперты и взрывотехники. Работники полиции установили, что данную пиротехнику человек приобрел на рынке" - говорится в сообщении.

Проводится проверка. Полицией выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось о том, что в Никополе детям посекло лицо взрывом петарды.

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Теги: Харьков, фейерверк, оторвало кисть
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Комментариев (1)
wnt    01.01.2019, 13:47
Оценка:  0
wnt
Да уж..этот новый год он запомнит на всю жизнь..а всю эту пиротехнику, часто сомнительного происхождения и качества, нужно вообще запретить, как и запретить её использование! Нередко травмируются не сами её владельцы, а окружающие, да и в окна и на балконы она бывает залетает..мало приятного.
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