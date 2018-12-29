Запускал фейерверк: В Харькове мужчине оторвало кисть руки
Происшествие произошло в Индустриальном районе Харькова. Пострадавшего госпитализировали.
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34-летний харьковчанин получил многочисленные рваные раны лица и потерял кисть руки после запуска фейверка. Происшествие произошло в 3:10 1 января по улице Бибика.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
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"По адресу выезжала следственно-оперативная группа Индустриального отдела полиции, эксперты и взрывотехники. Работники полиции установили, что данную пиротехнику человек приобрел на рынке" - говорится в сообщении.
Проводится проверка. Полицией выясняются все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось о том, что в Никополе детям посекло лицо взрывом петарды.