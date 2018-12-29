Одесские копы проверяют информацию об избиении активиста патрульными

Активист рассказал, что ночью на улице патрульные избили его дубинками. Те, в свою очередь, заявляют, что мужчина был пьян и вел себя агрессивно.

Лидер одесской организации Уличный фронт Демьян Ганул заявил, что во вторник, 1 января, около 4.00 утра, сотрудники патрульной полиции напали на него избили. По версии патрульных, он устроил ссору на улице. Полиция проверяет информацию активиста.

"Били дубинками, потом сели в авто. По моему мнению, это нападение направлено на подавление моей активности… Я не задержан, полиция просто меня избила", - сообщил активист на своей странице в Facebook.

На вопрос о причинах конфликта активист ответил: "Словами перекинулись, они хотели проверить у меня документы, проверили".

В то же время пресс-служба патрульной полиции Одесской области сообщает, что Ганул обратил на себя внимание, когда устроил ссору на улице, а в разговоре с патрульными проявил агрессию.

"Во время отработки вызова на Успенской улице патрульные обратили внимание на конфликт между мужчиной и женщиной. Инспекторы подошли поинтересоваться, в чем дело, но мужчина с признаками алкогольного опьянения начал вести себя агрессивно. Патрульные успокоили мужчину, уладили конфликт и поехали на отработку", - говорится в сообщении.

Сам Демьян Ганул не отрицает, что был пьян: "Не сказал бы, что сильно".

В Главном управлении Нацполиции Одесской области отметили, что активист не обращался с заявлением по факту избиения, но следователи все равно начали проверку инцидента.

Ранее сообщалось, что в Херсоне напали на помогающего в деле Гандзюк активиста.

Как известно, в Раде создали комиссию по нападениям на активистов. В ее состав вошли 16 парламентариев.

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