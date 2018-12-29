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Ульяна Супрун раскрыла план действий на 2019 год

Комментариев: 2
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала о планах на предстоящий год.
Ульяна Супрун рассказала о планах на 2019 год
Ульяна Супрун рассказала о планах на 2019 год
facebook.com/ulanasuprun

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И о министра здравоохранения Ульяна Супрун поздравила украинцев с новогодними праздниками и рассказала о плане действий на предстоящий год. Об этом Супрун сообщила на своей странице в Facebook.

"Самое главное - при любых обстоятельствах заботьтесь о своем здоровье и здоровье семьи! Со своей стороны мы будем делать все необходимое, чтобы положительные изменения в системе здравоохранения продолжались и становились более ощутимыми для каждого пациента и медицинского работника" - написала Супрун.

Ульяна Супрун пообещала украинцам:

  1. Бороться с ворами, коррупционерами и популистами, пытающимися сохранить удобную им систему охраны их статусов, должностей и наживы за счет здоровья украинцев.
  2. Продолжить увеличение уровня качества медуслуг и условий труда медперсонала.
  3. Запустить программу, гарантирующую 50+ бесплатных анализов, обследований и лечебных процедур.
  4. Начать изменения экстренной медицины.
  5. Продолжить усиление системы общественного здоровья (прививки).
  6. Развивать программу "Доступные лекарства".
  7. Создать больше новых кардиоцентров.
  8. Продолжить трансформировать систему закупок лекарств и медицинских изделий.
  9. Продолжить развивать институты здравоохранения - МОЗ Украины, НСЗУ Национальная служба здоровья Украины, "Электронное здоровья", Национальное агентство медицинских закупок, Центр общественного здоровья МОЗ Украины.
  10. Работать введением лицензирования врачей. Профессиональная лицензия даст врачам субъектность и поможет повысить качество оказания помощи.
  11. Продолжить совершенствовать медицинское образование - от вступления в медуниверситет к оценке знаний будущих медиков.

Ранее сообщалось о том, что Ульяна Супрун рассказала о ТОП-10 целях, которые удалось реализовать в 2018 году

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Теги: Ульяна Супрун, планы
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Комментариев (2)
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Alcoolique    01.01.2019, 15:01
Оценка:  0
Alcoolique
сколько можно эту жабу показывать))
Септемберг    01.01.2019, 14:56
Оценка:  0
Септемберг
Змеина ядовитая.Из-за тебя даже к тяжело заболевшим младенцам ни педиатр не едет,ни скорая!!!!
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