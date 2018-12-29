Ульяна Супрун раскрыла план действий на 2019 год
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала о планах на предстоящий год.
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И о министра здравоохранения Ульяна Супрун поздравила украинцев с новогодними праздниками и рассказала о плане действий на предстоящий год. Об этом Супрун сообщила на своей странице в Facebook.
"Самое главное - при любых обстоятельствах заботьтесь о своем здоровье и здоровье семьи! Со своей стороны мы будем делать все необходимое, чтобы положительные изменения в системе здравоохранения продолжались и становились более ощутимыми для каждого пациента и медицинского работника" - написала Супрун.
Ульяна Супрун пообещала украинцам:
- Бороться с ворами, коррупционерами и популистами, пытающимися сохранить удобную им систему охраны их статусов, должностей и наживы за счет здоровья украинцев.
- Продолжить увеличение уровня качества медуслуг и условий труда медперсонала.
- Запустить программу, гарантирующую 50+ бесплатных анализов, обследований и лечебных процедур.
- Начать изменения экстренной медицины.
- Продолжить усиление системы общественного здоровья (прививки).
- Развивать программу "Доступные лекарства".
- Создать больше новых кардиоцентров.
- Продолжить трансформировать систему закупок лекарств и медицинских изделий.
- Продолжить развивать институты здравоохранения - МОЗ Украины, НСЗУ Национальная служба здоровья Украины, "Электронное здоровья", Национальное агентство медицинских закупок, Центр общественного здоровья МОЗ Украины.
- Работать введением лицензирования врачей. Профессиональная лицензия даст врачам субъектность и поможет повысить качество оказания помощи.
- Продолжить совершенствовать медицинское образование - от вступления в медуниверситет к оценке знаний будущих медиков.
Ранее сообщалось о том, что Ульяна Супрун рассказала о ТОП-10 целях, которые удалось реализовать в 2018 году.