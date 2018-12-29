Ульяна Супрун раскрыла план действий на 2019 год

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала о планах на предстоящий год.

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И о министра здравоохранения Ульяна Супрун поздравила украинцев с новогодними праздниками и рассказала о плане действий на предстоящий год. Об этом Супрун сообщила на своей странице в Facebook.

"Самое главное - при любых обстоятельствах заботьтесь о своем здоровье и здоровье семьи! Со своей стороны мы будем делать все необходимое, чтобы положительные изменения в системе здравоохранения продолжались и становились более ощутимыми для каждого пациента и медицинского работника" - написала Супрун.

Ульяна Супрун пообещала украинцам:

Бороться с ворами, коррупционерами и популистами, пытающимися сохранить удобную им систему охраны их статусов, должностей и наживы за счет здоровья украинцев. Продолжить увеличение уровня качества медуслуг и условий труда медперсонала. Запустить программу, гарантирующую 50+ бесплатных анализов, обследований и лечебных процедур. Начать изменения экстренной медицины. Продолжить усиление системы общественного здоровья (прививки). Развивать программу "Доступные лекарства". Создать больше новых кардиоцентров. Продолжить трансформировать систему закупок лекарств и медицинских изделий. Продолжить развивать институты здравоохранения - МОЗ Украины, НСЗУ Национальная служба здоровья Украины, "Электронное здоровья", Национальное агентство медицинских закупок, Центр общественного здоровья МОЗ Украины. Работать введением лицензирования врачей. Профессиональная лицензия даст врачам субъектность и поможет повысить качество оказания помощи. Продолжить совершенствовать медицинское образование - от вступления в медуниверситет к оценке знаний будущих медиков.

Ранее сообщалось о том, что Ульяна Супрун рассказала о ТОП-10 целях, которые удалось реализовать в 2018 году.