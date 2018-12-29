Сепаратисты обстреляли позиции сил ООС на Донбассе

Вблизи населенного пункта Гнутово противник выпустил мину 82-го калибра по позициям подразделений Объединенных сил.

С начала текущих суток, 1 января 2019, на Донбассе зафиксирован один обстрел украинских позиций. Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны Украины.

Отмечается, что противник нарушил режим прекращения огня на Донецком направлении. Сепаратисты выпустили мину 82-го калибра по позициям подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Гнутово.

Отмечается, что украинские военные не ответили на вражескую провокацию, соблюдая условия полного прекращения огня.

"Потерь в рядах Объединенных сил от начала текущих суток нет, ситуация полностью контролируется нашими подразделениями", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в течение суток 30 декабря, сепаратисты дважды открывали огонь.

Напомним, в ночь на 29 декабря на Донбассе вступило в силу "новогоднее" перемирие. Однако, оно многократно нарушалось.

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