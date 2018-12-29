Гончаренко пообещал надеть костюм клоуна, если Зеленский пойдет в президенты

В эфире телеканала Прямой народный депутат от БПП Алексей Гончаренко поспорил о том, что Зеленский не будет баллотироваться в президенты.

Пользователи Сети напомнили нардепу от БПП Алексею Гончаренко об обещании посетить эфир телеканала Прямой, если Владимир Зеленский все-таки примет решение об участии в президентских выборах.

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"Я не верю, что Зеленский пойдет в президенты.... Такого еще не было нигде в мире, чтобы человек, просто комик, зашел прямо со сцены в президентский кабинет. Я в это не верю и я готов даже поспорить в эфире и если Зеленский зарегистрируется и пойдет в президенты, то есть он снимет костюм клоуна, комика, и наденет костюм политика, то я готов к вам на передачу прийти, наоборот, в костюме клоуна, и все это увидят", - ранее заявлял Алексей Гончаренко.

Ранее сообщалось о том, что в 1+1 объяснили, почему речь Порошенко пустили позже Зеленского.