Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Гончаренко пообещал надеть костюм клоуна, если Зеленский пойдет в президенты

Комментариев: 3
В эфире телеканала Прямой народный депутат от БПП Алексей Гончаренко поспорил о том, что Зеленский не будет баллотироваться в президенты.
Народный депутат от БПП Алексей Гончаренко
Народный депутат от БПП Алексей Гончаренко
Скриншот

Пользователи Сети напомнили нардепу от БПП Алексею Гончаренко об обещании посетить эфир телеканала Прямой, если Владимир Зеленский все-таки примет решение об участии в президентских выборах.

Читай также: Зеленский заявил о том, что идет в президенты

"Я не верю, что Зеленский пойдет в президенты.... Такого еще не было нигде в мире, чтобы человек, просто комик, зашел прямо со сцены в президентский кабинет. Я в это не верю и я готов даже поспорить в эфире и если Зеленский зарегистрируется и пойдет в президенты, то есть он снимет костюм клоуна, комика, и наденет костюм политика, то я готов к вам на передачу прийти, наоборот, в костюме клоуна, и все это увидят", - ранее заявлял Алексей Гончаренко.

Ранее сообщалось о том, что в 1+1 объяснили, почему речь Порошенко пустили позже Зеленского.

Поделись:
Теги: Алексей Гончаренко, владимир зеленский
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
ВосставшийИзБана    01.01.2019, 15:20
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
А чем Зеленский хуже Йолки?
wnt    01.01.2019, 15:20
Оценка:  0
wnt
Нужно было "не если пойдет", а "если станет"...а это, как говорится, две большие разницы ))
Хюндай    01.01.2019, 15:14
Оценка:  +1
Хюндай
Бред ,и мы это хаваем каждый день.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь