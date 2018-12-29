Как военные отметили Новый год на фронте
Украинские солдаты продолжают выполнять боевые задачи даже в праздник.
Как военные отметили Новый год на фронте
© Военные
Фото 1/5
Как военные отметили Новый год на фронте
Показать полный текст
Реклама
Читай также: Санта на БМП: Военные поздравили украинцев с Новым годом
Украинские военные, находящиеся в зоне боевых действий, отметили Новый год. Праздничные блюда солдаты готовили сами. Это традиционная новогодняя “кухня“ - салат оливье, сырные и колбасные нарезки, котлеты, отбивные и другое.
Алкогольных напитков на праздничном столе не было, ведь в любой момент могут начаться военные действия.
Новый Год на войне - это не повод для плохих эмоций - считают солдаты
Ранее сообщалось о том, что на Донбассе четыре раза нарушали “тишину“.