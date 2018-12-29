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Как военные отметили Новый год на фронте

Комментариев: 2
Украинские солдаты продолжают выполнять боевые задачи даже в праздник.
Как военные отметили Новый год на фронте
© Военные
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Как военные отметили Новый год на фронте
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Украинские военные, находящиеся в зоне боевых действий, отметили Новый год. Праздничные блюда солдаты готовили сами. Это традиционная новогодняя “кухня“ - салат оливье, сырные и колбасные нарезки, котлеты, отбивные и другое.

Алкогольных напитков на праздничном столе не было, ведь в любой момент могут начаться военные действия. 

Новый Год на войне - это не повод для плохих эмоций - считают солдаты

Ранее сообщалось о том, что на Донбассе четыре раза нарушали “тишину“.

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Комментариев (3)
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Eyyafyallayekyul    01.01.2019, 16:24
Оценка:  0
Eyyafyallayekyul
Мой муж (сын, брат, родственник) воюет на восточном фронте. Так говорили родственники фашистов во время ВОВ. Теперь так говорят некоторые украинцы о своих родственниках. Совпадение?
МаксимУм    01.01.2019, 16:48
Оценка:  0
МаксимУм
Была фашистская Германия, а теперь путинская роисся...
Eyyafyallayekyul    01.01.2019, 16:55
Оценка:  0
Eyyafyallayekyul
Тогда была фашистская Европа во главе с Германией. А сейчас фашистское НАТО разжигает конфликты в разных странах. А Россия эти конфликты гасит и принуждает жить мирно.
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