Украинские солдаты продолжают выполнять боевые задачи даже в праздник.

Как военные отметили Новый год на фронте

На весь экран Свернуть

Как военные отметили Новый год на фронте

Читай также: Санта на БМП: Военные поздравили украинцев с Новым годом

Украинские военные, находящиеся в зоне боевых действий, отметили Новый год. Праздничные блюда солдаты готовили сами. Это традиционная новогодняя “кухня“ - салат оливье, сырные и колбасные нарезки, котлеты, отбивные и другое.

Алкогольных напитков на праздничном столе не было, ведь в любой момент могут начаться военные действия.

Новый Год на войне - это не повод для плохих эмоций - считают солдаты

Ранее сообщалось о том, что на Донбассе четыре раза нарушали “тишину“.