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ТОП-5 интересных фактов о Степане Бандере

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Сегодня в Киеве в честь Бандеры проведут факельное шествие.
Степан Бандера в 1929-1930 годах - "пластун Куреня Червона Калина"
Степан Бандера в 1929-1930 годах - "пластун Куреня Червона Калина"
wikipedia.org

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Ежегодно 1 января украинские националисты чтят память Степана Бандеры. Как правило, устраивают факельные шествия в многих городах страны.  Личность главы ОУН-УПА до сих пор не нашла однозначной оценки.

ТОП-5 интересных фактов о Степане Бандере

  • Семья Бандеры не имела собственного жилья

Семья Степана, состоящая из 10 человек, не имела собственного жилья и проживала в служебном доме, принадлежавшем Украинской греко-католической церкви. Отец, Андрей Бандера, был священнослужителем.

  • Бандера не учился в школе

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Детство главного украинского националиста прошло во время Первой мировой войны. Тогда школу закрыли. Начальное образование Степан получил дома. Обучением ребенка занимался отец и приходящие учительницы.

  • У Бандеры было слабое здоровье

У Степана было слабое здоровье, он страдал от ревматизма суставов. Бандера пытался улучшить свое состояние обливанием холодной водой и стоянием на морозе, однако эти методы лечения только усугубили ситуацию.

  • Бандера был невысокого рост

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Внешность националиста описана в документе, составленном при аресте “рост-159 см; фигура щуплая; волосы густые, темные; зачесанные вверх, лицо бледное; лоб высокий; глаза голубые; брови гладкие, черные; нос малый, простой; уши малые; губы средние; зубы здоровые, но три отсутствуют; подбородок узкий; руки малые; осанка и походка простые“.

  • Бандера и ОУН

Степан Бандера в 22 года стал руководить отделом пропаганды ОУН. По его инициативе была создана подпольная типография и химическая лаборатория.

Ранее сообщалось о том, что Комитет по свободе слова предлагает наказывать за пропаганду “русского мира“.

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Теги: степан бандера, факты
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