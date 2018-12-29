С 1 января лекарства можно возвращать и менять

Эксперт считает, что такое решение может негативно сказаться на качестве препаратов, так как многие из них нуждаются в специальных условиях хранения.

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В Украине вступил в силу Закон №2628-VIII от 23.11.2018 года О внесении изменений в Налоговый кодекс. Согласно статье 8 этого закона украинцы смогут возвращать и менять медицинские препараты.

Об этом сообщает ZN.ua.

По словам экс-председателя Гослекслужбы и доктора медицинских наук Алексея Соловьева, срок годности лекарств может составлять более пяти лет. Это означает, что в течение этого периода потребитель потенциально может вернуть товар, приобретенный в аптеке.

Что же может произойти с лекарственным средством за это время? Прежде всего, следует вспомнить, что такие специфические товары, как лекарственные средства, для стабильности физико-химических свойств во время хранения требуют защиты от света, влияния влаги, испарения, соблюдения температурного режима, защиты от действия газов окружающей среды, - отмечает эксперт. - В этом контексте непонятна роль государства, которое должно гарантировать потребителям оборот качественной продукции на рынке. А это, в свою очередь, будет формировать рост недоверия как к системе контроля качества, так и ко всем участникам оборота лекарств

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Ранее Минздрав уточнил, что возвращать в аптеки медикаменты можно только ненадлежащего качества. При этом брак нужно будет подтвердить выводом относительно качества, выданный подчиненным лабораторией территориального органа Гослекслужбы и / или уполномоченной лабораторией.

распоряжение Гослекслужбы о запрете обращения лекарственного средства..

Напоминаем, с 1 января 2019 года обслуживание пациентов, которые не подписали декларации с врачами, будет, как и раньше, бесплатным.