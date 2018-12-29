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В Винницкой области в ДТП погибли три человека

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Вблизи пгт Вапнярка Томашпольского района столкнулись два легковых автомобилей. Все пострадавшие госпитализированы.
ДТП случилось около пгт Вапнярка
ДТП случилось около пгт Вапнярка
УНН

В результате ДТП в Винницкой области погибли три человека, в том числе и ребенок, еще четверо пострадали. Авария произошла во вторник, 1 января, в 16.07, сообщили в областном управлении ГСЧС.

Согласно сообщению, вблизи пгт Вапнярка Томашпольского района столкнулись два легковых автомобилей. Все пострадавшие были госпитализированы в областную больницу.

Ранее на автодороге Днепр-Николаев столкнулись два автомобиля - погибли пятеро взрослых и трое детей, еще двоих госпитализировали.

А до этого в Хмельницкой области грузовик въехал в здание неработающего кафе. В результате этой аварии три человека погибли и двое пострадали.

 

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Теги: ДТП, авария, жертвы, Винницкая область, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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