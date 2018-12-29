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В Харькове мужчине оторвало кисть при запуске фейерверков

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Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Сотрудники полиции установили, что пиротехнику он приобрел на рынке.
Украинцев просили не использовать пиротехнику во время праздников
Украинцев просили не использовать пиротехнику во время праздников
Пресс-служба ГСЧС

В Индустриальном районе Харькова мужчине оторвало кисть фейерверком. Инцидент произошел около 3.10 во вторник, 1 января, сообщили в областной полиции.

"Происшествие случилось  на улице Библика около жилого дома. По собственной неосторожности при попытке запустить фейерверк 34-летний местный житель получил многочисленные рваные раны лица и ампутацию кисти", – сказано в сообщении.

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Сотрудники полиции установили, что пиротехнику он приобрел на рынке.

"Информация о происшествии внесена в журнал единого учета Индустриального отдела полиции. Проводится проверка", – добавили правоохранители.

Ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям призвала украинцев отказаться от использования пиротехники во время новогодних празднований.

 

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Теги: Новый год, Харьков, реконструкция, фейерверк, фейерверки, новогодние праздники, ампутация
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Источник: korrespondent.net

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