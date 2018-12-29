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День на Донбассе: два обстрела, у ВСУ есть потери

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Один украинский военнослужащий погиб вследствие обстрелов со стороны сепаратистов во вторник, 1 января 2019 года.
В ответ на провокации противника подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства
В ответ на провокации противника подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства
Минобороны

В результате двух обстрелов позиций Вооруженных сил на Донбассе со стороны сепаратистов погиб один военный. Об этом говорится в вечерней сводке на странице Операции объединенных сил в Facebook во вторник, 1 января.

Также в ходе обстрелов был зафиксирован один случай применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. "В частности, враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм по позициям украинским военным в районе населенного пункта Гнутово на мариупольском направлении. На луганском направлении враг открывал огонь из БМП-1 по позициям украинским военным в районе населенного пункта Новотошковское", - сообщают в штабе ООС.

В ответ на провокации противника подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства.

В штабе добавили, что украинские военные продолжают контролировать противника на линии столкновения, "соблюдая при этом условия полного прекращения огня".

Напомним, в ночь на 29 декабря на Донбассе вступило в силу "новогоднее" перемирие, которое уже многократно нарушалось. 

 

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Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты, ситуация на востоке Украины
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Источник: korrespondent.net

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