На границе с Польшей закрыли пешеходный переход

Пешеходный КПП на границе с Польшей закрыли из-за неспособности украинской стороны создать надлежащие условия для путешественников.

В пункте пропуска Угринов-Долгобичув границу с Польшей пересекали около 3500 человек в сутки 24 канал

С 1 января 2019 года прекратил работу пилотный проект – пешеходный переход между Украиной (во Львовской области) и Польшей в пограничном пункте пропуска Угринов-Долгобичув. Об этом сообщил пресс-секретарь люблинского воеводы Марек Вечежак, информирует Польское радио.

По его словам, главный комендант пограничной службы Польши обратил внимание, что "этот пешеходный переход не наполняет технических условий таможенного оформления пешеходного движения, возникает немало угроз".

"Что будет дальше? Воевода подаст ходатайство в государственный бюджет только на 2020 год, в этом году такое ходатайство отклонено и проект не будет реализован. Ходатайство будет касаться улучшения инфраструктуры в этом контрольно-пропускном пункте, чтобы было можно восстановить пешеходное движение", – отметил Вечежак.

По данным Польського радио, в пункте пропуска Угринов-Долгобичув границу с Польшей пересекали около 3500 человек в сутки.

Ранее в Госпогранслужбе Украины рассказали, что Польша прекращает пилотный проект в связи с тем, что пересекающие там границу граждане мешали тем, кто ехал на автомобилях. Эксперимент продолжался с 2015 года, его каждый год продлевали.

После закрытия перехода в Угринове останется лишь один пешеходный переход на границе с Польшей, в Шегинях.

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