США скоро предоставят оружие Украине – экс-посол

США могут дать Украине оружие через 2-3 месяца, а России грозят новые санкции, сообщил бывший посол Джон Хербст.



Вашингтон может предоставить Киеву оружие и ввести новые санкции против России в течение двух-трех месяцев. Об этом в интервью Радио Свобода заявил экс-посол США в Украине, директор Атлантического совета Джон Хербст.

"Уже через 2-3 месяца мы увидим, что США предоставят оружие Киеву и объявят о новых санкциях против России в связи с этой агрессией (в районе Керченского пролива – ред.). Думаю, в течение ближайших восьми-десяти, максимум – двенадцати недель появится этот более сильный ответ США. И, кроме санкций, это будет военная помощь Украине", – заявил он.

По словам Хербст, последние события дают США достаточно аргументов для того, чтобы поставить Украине противокорабельные ракеты, патрульные корабли и прочее военное оборудование.

"В США достаточно крылатых ракет Гарпун, в основе действия которых – технологии, разработанные 30 лет назад, – и это то, что мы уже сейчас можем предоставить. А возможно, и гораздо более современные ракеты", – сказал экс-посол.

По его словам, Украина уже много сделала, укрепляя свою оборону на востоке, и должна "теперь подумать над усилением своей обороны на юге. И особенно в районе Азовского моря. Возможно, еще и в районе Одессы".

Среди санкций, которые могут ввести США, Хербст назвал целесообразным ограничение против крупнейшего российского банка, или запрет на вход в американские порты российским судам.

Ранее сообщалось, что США в скором времени могут объявить о новых поставках оружия в Украину. На поставки военной помощи Украине, включая оборонительные вооружения летального характера, в 2019 финансовом году Вашингтон заложил 250 млн долларов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet