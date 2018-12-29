Итоги 1 января: Марши Бандеры и повышение тарифов

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

В Киеве состоялись марши в честь Бандеры, в Украине выросли тарифы на отопление и горячую воду. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Для украинцев ввели налог на иностранные посылки

В Украине вступили в силу нормы закона об изменениях в Налоговый кодекс, которые предусматривают постепенное увеличение налогообложения посылок из-за рубежа для физических лиц.

Так, в течение первого полугода будут облагать НДС (20%) посылки из-за рубежа стоимостью от 150 евро; в течение второй половины года правила для ФЛП и юрлиц останутся такими же, а для граждан изменятся.

Физические лица со второго полугодия будут уплачивать НДС на посылки стоимостью от 100 евро. Такие же правила будут действовать в течение всего 2020 года.

Тепло и вода стали дороже в Украине

В Украине вступили в силу новые тарифы отопление и горячую воду. В среднем тарифы выросли на 16% в зависимости от региона. Второй этап подорожания ожидает украинцев в мае (цены вырастут еще на 5-7%).

Факельные марши в честь Бандеры прошли в Киеве

В центре Киева прошли марши украинских националистов в честь дня рождения Степана Бандеры. Так, на марш, организованный Национальным Корпусом собралось около 200 человек. Организованный Свободой, Правым Сектором и другими националистическими организации марш собрал около 300 человек. Участники жгли файеры и выкрикивали лозунги.

Прожиточный минимум в Украине вырос

С 1 января прожиточный минимум в Украине установлен на уровне 1853 грн. Сумма прожиточного минимума увеличится еще дважды в течение года: в июле – до 1936 грн и в декабре – до 2027 грн.

Во Львове умер иностранец, пострадавший от взрыва на ярмарке

Один из мужчин, который пострадал во время пожара на рождественской ярмарке во Львове 22 декабря, скончался. По данным мэрии, умер гражданин Армении 1968 года рождения, который получил ожоги 50% тела.

Под Николаевом произошло жуткое ДТП, погибли восемь человек

На автодороге Днепр-Николаев столкнулись два автомобиля. На месте погибли пятеро взрослых и трое детей. Еще двоих госпитализировали. Столкновение произошло на выезде из поселка Казанка. Там столкнулись два легковых автомобиля: Opel и Mazda.