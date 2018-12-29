В Запорожье прострелили ногу и избили активиста

Мужчину избили за замечание не бросать петарды.

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Лидера запорожской ячейки общественной организации Авто Евро Сила Влада Погорелова избили за замечание не бросать петарды.

Об этом пострадавший сообщил в Facebook.

“Простреленная нога и многочисленные травмы из-за замечания не бросать петарды под авто“, - написал Погорелов.

Как уточняет Укринформ, руководитель отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Запорожской области Екатерина Людвик прокомментировала инцидент: 31 декабря в 18:28 в Коммунарский отдел полиции поступило сообщение о том, что в больницу доставлен гражданин 1988 года рождения.

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“По словам потерпевшего, травмы он получил около 18:00 на улице Новокузнецкая от неизвестного в ходе конфликта. Злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле Lanos. Принятыми мерами автомобиль нашли во дворе на улице Стешенко в Запорожье“, - отметила Людвик.

Работники правоохранительных органов установили, что нападение совершил мужчина 1981 года рождения. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Открыто уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Сейчас продолжается расследование.

Как сообщалось 1 января, одесские копы проверяют информацию об избиении активиста патрульными.