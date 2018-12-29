Сутки на Донбассе: три вражеских обстрела, погиб один боец ВСУ

По данным украинской разведки, ответным огнем один сепаратист был уничтожен, еще четыре получили ранения.

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 1 января, три раза открывали огонь по позициям ВСУ. Один раз применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Один украинский военный погиб, еще два получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в среду, 2 января.

Читай также: МИД РФ возмутили слова советника Порошенко о контроле над "серой зоной"

Так, противник совершил обстрелы опорных пунктов ВСУ из минометов калибра 82-мм в районе поселка Гнутово на мариупольском направлении и БМП-1, гранатометов и стрелкового оружия вблизи хутора Вильный и поселка Новотошковское на луганском направлении.

В связи с обстрелами позиций ООС украинские военные принимали адекватные меры с целью сохранения жизни и здоровья военнослужащих ВСУ. По данным украинской разведки, 1 января один сепаратист был уничтожен, еще четыре получили ранения.

“В течение текущих суток враг огонь не открывал“, – добавили в штабе ООС.

Читай также: РФ готовит на Донбассе химическую атаку, в которой обвинит Украину - разведка

Также подчеркивается, что украинские военные продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, “соблюдая при этом условия полного прекращения огня“.

Как известно, в ночь на 29 декабря на Донбассе вступило в силу “новогоднее“ перемирие, которое уже многократно нарушалось.

Напомним, за сутки 31 декабря на Донбассе зафиксировали четыре обстрела со стороны сепаратистов. Три раза применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Тогда получили ранения два бойца ВСУ.