Марш Бандеры в Одессе: 20 активистов с одним факелом

В предыдущие годы это шествие было гораздо масштабнее.

В Одессе 1 января традиционно почтили память лидера ОУН(б) Степана Бандеры. В отличие от прошлых лет сегодня националисты обошлись без масштабного факельного шествия.

Об этом сообщает Думская.

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“Впрочем, таких массовых мероприятий, как раньше, в нашем городе и не планировалось – информация об акции появилась в Сети только после обеда, да и то по инициативе отдельных активистов. В итоге к 18 часам у памятника Тарасу Шевченко собралось около 20 человек, причем факел корреспондент Думской заметил всего один“, - говорится в сообщении.

Участники акции сказали несколько теплых слов в адрес Степана Бандеры, возложил цветы к подножию памятника Кобзарю и разошлись по домам.

Небольшое количество участников объяснили отъездом основного актива в Киев, на всеукраинский марш в честь 110-й годовщины со дня рождения Бандеры.

Однако, активист Тодор Пановский причиной низкой явки назвал саботаж со стороны властей.

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“Мы сегодня с коллегами проехали по патриотическим местам Одессы, но нигде не заметили знаков внимания со стороны властей. Никаких мероприятий, никакого внимания, ничего не делается для поднятия самосознания людей. Это саботаж, на который СБУ следует обратить внимание. Единственное, что мы обнаружили – это следы плевка на памятнике героям Небесной Сотни. И найти злоумышленника мы не сможем, так как камер видеонаблюдения там нет“, — сетует Пановский.

В конце акции активисты исполнили гимн Украины, в котором по настоянию Пановского изменили слова — с будущего времени на настоящее.

Как сообщалось, Нацкорпус провел в Киеве шествие без факелов.