В четырех районах Львова сегодня обесточат часть домов

Плановые отключения проводит Львовоблэнерго.

Во Львове из-за плановых ремонтных работ ОАО Львовоблэнерго в среду, 2 января, обесточит часть домов в четырех районах города.

Об этом сообщает Zaxid.net.

В течение дня света не будет по следующим адресам:

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Железнодорожный район: ул. Каганца (все дома), ул. Мирная (все дома), ул. Воздушная, 36-40, ул.Скромная (все дома), ул.Тесная (все дома), ул.Чечета (все дома).

Шевченковский район: ул. Бодянского (все дома), ул. Гнатевича (все дома), ул. Ореховая (все дома), ул. Ковельская (все дома), ул. Милятинская (все дома), ул. Черкасская (все дома).

Железнодорожный район: ул. Трильовського, 17, 21.

Шевченковский район: ул. Инструментальная (все дома), ул. Миртова (все дома), ул. Хмелевая (все дома), ул. Шполянская (все дома).

Как сообщалось, часть Тернополя осталась без света в канун Нового года.