Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Черкасской области первая община перешла в ПЦУ, еще три готовятся

Комментариев: 5
Священник и жители Скибина надеются подать пример другим церквям в области.
Село Скибин стало первой общиной, которая ушла из МП
Село Скибин стало первой общиной, которая ушла из МП
zhashkiv.info

Читай также: В Черновицкой области община перешла в ПЦУ под молитвы адептов УПЦ МП

Церковная община УПЦ МП села Скибин Жашковского района Черкасской первой в области перешла к единой поместной Православной Церкви Украины. Об этом сообщает издание “Сіверщина“.

Решение о переходе приняли, не дожидаясь официального вручения Томоса, которое состоится 6 января в Константинополе, отмечает местное СМИ.

Читай также: Для получения патриархата ПЦУ должны признать другие церкви - Епифаний

В Скибине живет две тысячи человек, большинство - прихожане храма Святой великомученицы Параскевы. “Все, кто присутствовал на церковных собраниях, высказались за выход из МП. Ждали этого дня давно, но уверенности добавил Собор в Киеве“, - говорится в сообщении.

Язык богослужения в церкви пока останется церковно-славянским. Но в следующем году уже будут служить и на украинском - этого требуют сами прихожане.

Читай также: В Винницкой области еще три прихода УПЦ МП решили присоединиться к ПЦУ

Параллельно еще три села в Жашковском районе уже готовят документы на переход. Отец Валерий из села Скибин выразил надежду, что своим примером подтолкнет и все другие общины Черкасской области к  переходу в ПЦУ, которая “находится в единстве с Вселенским православием“.

Напомним, ранее патриарх РПЦ Кирилл пригрозил Вселенскому патриарху Варфоломею Страшным судом из-за Украины.

Поделись:
Теги: ПЦУ, УПЦ МП, переход, православие, церковь, Черкасская область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
Ведмідь***    02.01.2019, 11:00
Оценка:  -1
Ведмідь***
В фразе - "ПЦУ, которая “находится в единстве с Вселенским православием“." есть определенное заблуждение.Вселенское Православие – это СЕМЬЯ поместных Церквей, которые имеют одинаковые догматы, исходное каноническое устройство, признают таинства друг друга и находятся в общении.
Ведмідь***    02.01.2019, 11:02
Оценка:  -1
Ведмідь***
Теоретически все Церкви Вселенского Православия равны, хотя фактически Русская Православная Церковь претендует на главную роль ("Москва-третий Рим", а Вселенский Константинопольский Патриархат ревниво блюдет своё почётное "первенство чести".
Ведмідь***    02.01.2019, 11:08
Оценка:  0
Ведмідь***
То есть Вселенское Православие и Вселенский Константинопольский Патриархат это две большие разницы. У ПЦУ нет шансов стать канонической - законной для всех других православных церквей, так как для этого ее должны признать ВСЕ православные церкви, а РПЦ точно не признает.
Ведмідь***    02.01.2019, 11:15
Оценка:  0
Ведмідь***
Есть еще важный момент можно спорить по поводу отмены Константинополем передачи в РПЦ - Киевской метрополии ОТ 1686 года(из-за давности события более 40 лет по церковным канонам). Но ведь Черкасская епархия на входила в Киевскую метрополию. Проситься они могут но Стамбул не имеет права их принять.
Хитрый-Лис    02.01.2019, 11:03
Оценка:  0
Хитрый-Лис
РФ это сплошное заблуждение, мрак по жизни и по вере........
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь