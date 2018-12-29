В Черкасской области первая община перешла в ПЦУ, еще три готовятся

Священник и жители Скибина надеются подать пример другим церквям в области.

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Церковная община УПЦ МП села Скибин Жашковского района Черкасской первой в области перешла к единой поместной Православной Церкви Украины. Об этом сообщает издание “Сіверщина“.

Решение о переходе приняли, не дожидаясь официального вручения Томоса, которое состоится 6 января в Константинополе, отмечает местное СМИ.

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В Скибине живет две тысячи человек, большинство - прихожане храма Святой великомученицы Параскевы. “Все, кто присутствовал на церковных собраниях, высказались за выход из МП. Ждали этого дня давно, но уверенности добавил Собор в Киеве“, - говорится в сообщении.

Язык богослужения в церкви пока останется церковно-славянским. Но в следующем году уже будут служить и на украинском - этого требуют сами прихожане.

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Параллельно еще три села в Жашковском районе уже готовят документы на переход. Отец Валерий из села Скибин выразил надежду, что своим примером подтолкнет и все другие общины Черкасской области к переходу в ПЦУ, которая “находится в единстве с Вселенским православием“.

Напомним, ранее патриарх РПЦ Кирилл пригрозил Вселенскому патриарху Варфоломею Страшным судом из-за Украины.