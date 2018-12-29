Бердянские моржи встретили Новый год заплывом в море
Акцию провел клуб любителей бега и зимнего плавания Экстрим .
В Бердянске по традиции, 31 декабря ровно в полночь участники местного клуба любителей бега и зимнего плавания Экстрим провели новогодний заплыв в Азовском море.
Об этом сообщает Depo.Запорожье.
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"Моржей не испугал мороз и ветерок со снегом - 1 января они встретили в море", - говорится в сообщении.
Как сообщалось 1 января, пьяный забрался на главную елку Борисполя и упал с нее, повредив украшения.