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Бердянские моржи встретили Новый год заплывом в море

Комментариев: 1
Акцию провел клуб любителей бега и зимнего плавания Экстрим .
Ночью было около одного градуса мороза
Ночью было около одного градуса мороза
zp.depo.ua

В Бердянске по традиции, 31 декабря ровно в полночь участники местного клуба любителей бега и зимнего плавания Экстрим провели новогодний заплыв в Азовском море.  

Об этом сообщает Depo.Запорожье.

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"Моржей не испугал мороз и ветерок со снегом - 1 января они встретили в море", - говорится в сообщении.

Купание прошло ровно в полночь
Купание прошло ровно в полночь
zp.depo.ua

Как сообщалось 1 января, пьяный забрался на главную елку Борисполя и упал с нее, повредив украшения.

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Теги: Новый год, моржи, Бердянск
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Комментариев (1)
Колишнiй-скідняк    02.01.2019, 11:08
Оценка:  0
Колишнiй-скідняк
Попытка свалить из страны окончилась неудачей)
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