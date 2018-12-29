Новый год удался: ТОП-5 драк Дедов Морозов

Инциденты с драками Дедов Морозов случались в разных странах мира.

Один из последних конфликтов между новогодними аниматорами произошел 17 декабря в Одессе на улице Дерибасовской. Один из Дедов Морозов оказался чемпионом боев без правил, так что драка была весьма зрелищной.

Подборку самых эпичных драк символов Нового года опубликовало Depo.ua.

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В Одессе “дедушки“ не поделили клиентку

“Оба караулили возле городской елки, и когда девочка попросила Деда Мустафу сфотографировать ее с Дедом-Тимуром, Мустафа ожесточился и, по словам Тимура, во всеуслышание заявил, чтобы он валил из-под елки и нецензурно его обругал. Тимур тоже возмутился и побил Мустафу. Дополняла этот сюр Снегурочка, которая прыгала вокруг озверевших Дедов, умоляя их прекратить беспорядок“, - говорится в сообщении.

Также ране не поделили сферы влияния и Санты Нью-Йорка

Эти события происходили в 2013 году. Сначала Санты пытались вести переговоры мирно, а когда не хватило слов, в ход пошли кулаки. В драке пострадал и обычный прохожий.

Стоит напомнить и практически криминальный инцидент в Николаеве

В декабре 2016 года в Николаеве трое неизвестных в костюмах Дедов Морозов напали на депутата облсовета от БПП Федора Барну и жестоко избили его дубинками.

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Как сообщил пострадавший, это произошло в офисном помещении, расположенном на территории стройрынка на улице Космонавтов. Избив депутата, злоумышленники “поздравили“ его “С Новым годом!“, после чего скрылись на автомобиле Lanos. Барна, по его словам, получил травму головы и резаную травму ноги.

Люди в костюмах Дедов Морозов избили депутата Скриншот из видео

Оригинальная новогодняя потасовка также случилась и в центре Львова

В 2012 году во Львове Дед Мороз пришел на площадь со Снегурочкой и двумя чертями и стал пугать прохожих детей, что Святого Николая не существует.

Чуть позже там же появился Николай с ангелами, который поколотил Деда Мороза, разогнал чертей и подарил детям конфеты. Дед Мороз собрал свои чемоданы с оливье и уехал на Россию.

Оказалось, что это был такой себе флешмоб.

“Таким образом во Львове показали, что Деды Морозы - это не украинская традиция, а навязанная нам советской эпохой. К украинским детям приходит Святой Николай 19 декабря и приносит подарки не под елку, а под подушку“, - сообщили организаторы акции.

Санта-Клаус, Бэтмен и Спайдермен

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В 2016 году в Казани (Татарстан) подрались Санта, Бэтмен и Человек-паук. На видео сначала Бэтмен нападает на Спайдермена, но на помощь ему приходит Санта-Клаус. Вероятно, причиной драки стал раздел территории, на которой супергерои и Санта раздавали рекламные листовки.

Как сообщалось 26 декабря, в Житомире главный святой Николай города угодил в сепаратистский скандал.