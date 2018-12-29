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Российский Симферополь у CNN возмутил дипломатов: "Не играйте по сценарию РФ"

Комментариев: 2
Изданию посоветовали проверять факты и лучше подбирать контент.
Посольство надеется, что журналисты начнут тщательнее подбирать контент
Посольство надеется, что журналисты начнут тщательнее подбирать контент
twitter.com/UKRintheUSA

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Украинское посольство в США надеется, что издание CNN будет лучше проверять факты и выбирать контент. Такое заявление ведомство сделало в Twitter.

Причиной стал сюжет CNN о праздновании Нового года, где приводится фотография Симферополя, подписанная как “Симферополь, Россия“.

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“Симферополь - украинский город на Крымском полуострове, оккупированный Россией. Не играйте по российскому сценарию“, - призвали украинские дипломаты.

Напомним, ранее МИД Украины боролся за то, чтобы Книга Рекордов Гиннеса внесла изменения в описание рекорда жителя Крыма, где российским городом значился Севастополь.

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Теги: Крым, новости, СМИ, Новый год, РФ, Украина, CNN
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Комментариев (2)
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Простакк    02.01.2019, 11:05
Оценка:  +2
Простакк
Плохо,что наши дУпломаты не знают что Крым не оккупирован,Крым был сдан Турчиновым без единого оборонительного боя.Это была типичная госизмена,а Турчинов за эту сдачу получил один из высших государственных постов.Похоже сам Путин утвердил Турчинова на этот пост,так сказать,в благодарность.
Колишнiй-скідняк    02.01.2019, 11:14
Оценка:  +1
Колишнiй-скідняк
Тоже так считаю. Крым был возвращен России Украинским временным правительством. Была договоренность в верхах. Ведь чем позже закончится этот бардак с Крымом и Донбассом, тем больше украдут себе денег обе стороны конфликта.
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