Российский Симферополь у CNN возмутил дипломатов: "Не играйте по сценарию РФ"
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Украинское посольство в США надеется, что издание CNN будет лучше проверять факты и выбирать контент. Такое заявление ведомство сделало в Twitter.
Причиной стал сюжет CNN о праздновании Нового года, где приводится фотография Симферополя, подписанная как “Симферополь, Россия“.
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“Симферополь - украинский город на Крымском полуострове, оккупированный Россией. Не играйте по российскому сценарию“, - призвали украинские дипломаты.
Напомним, ранее МИД Украины боролся за то, чтобы Книга Рекордов Гиннеса внесла изменения в описание рекорда жителя Крыма, где российским городом значился Севастополь.