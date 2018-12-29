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В Началась кампания декларирования доходов граждан

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С 1 января 2019 стартовала кампания декларирования гражданами доходов.
Началась кампания декларирования доходов 2018 года
Началась кампания декларирования доходов 2018 года
depositphotos.com

В Украине началась кампания декларирования доходов, полученных в 2018 году. 

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Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию Главного управления ГФС в Днепропетровской области.

“С 1 января 2019 стартовала кампания декларирования гражданами доходов, полученных в течение 2018 года. Декларационная кампания будет продолжаться до 1 мая 2019“, - говорится в сообщении. 

Напоминаем, что граждане, которые получали в 2018 году доходы от предоставления в аренду движимого и недвижимого имущества, продажи акций и других ценных бумаг, получили наследство, подарки, иностранные доходы и другие доходы, подлежащие налогообложению налогом на доходы физических лиц и доходы от лиц, не являющихся налоговыми агентами, обязаны подать в орган государственной фискальной службы по месту регистрации годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах. 

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Напомним, в Украине во вторник, 1 января, вступил в силу закон о Государственном бюджете Украины на 2019 год

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Теги: Украина, декларация, доходы, граждане
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