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ВСУ за год получили полсотни самолетов и вертолетов

Комментариев: 1
Техника была отремонтирована и модернизирована на предприятиях Укроборонпрома.
Модернизированная техника для украинской армии
Модернизированная техника для украинской армии
ukroboronprom.com.ua

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Украинская армия за год получила около 50 отремонтированных и модернизированных самолетов и вертолетов.

Об этом сообщила пресс-служба Укроборонпрома, в авиационный кластер которого входит 16 предприятий.

Армии передали истребители Су-27 и МиГ-29, штурмовики Су-25, бомбардировщики и разведчики Су-24, транспортники Ан-26 и Ил-76, учебно-тренировочные Л-39, вертолеты Ми-24, Ми-14, Ми-8.

 

Модернизированная техника для украинской армии
Модернизированная техника для украинской армии
ukroboronprom.com.ua

 

В частности, Львовский государственный авиационно-ремонтный завод проводил работы по серийной модернизации истребителей МиГ-29 до МиГ-29МУ1 с мощной радиолокационной станцией и интегрированной системой спутниковой навигации. Такой самолет может выполнять совместные миссии с силами НАТО.

Одесский авиационный завод и Чугуевский авиационный ремонтный завод обновляют и модернизируют учебные Л-39.

 

Модернизированная техника для украинской армии
Модернизированная техника для украинской армии
ukroboronprom.com.ua

 

Запорожский государственный авиационный ремонтный завод МиГремонт модернизирует истребители Су-27 до уровня Су-271М. В рамках ремонта они получают новый радар, навигационный контроль, средства контроля, регистрации и обработки бортовых параметров. Штурмовики Су-25 модернизируются до уровня М1К, что включает в себя капитальный ремонт и установку дополнительного оборудования - цифрового прицела вместо аналогового, новых средств контроля и регистрации летных данных, модернизированной радиостанции, комплекса защиты Адрос.

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Одесский авиационный завод вместе с николаевским НАРПом начал разрабатывать глубокую модернизацию разведчика Су-24, которая позволит расширить возможности этого самолета.

Вертолеты модернизировались в цехах конотопского Авиакона. На предприятии, например, делают Ми-8МТП, предназначенные для ведения радиоэлектронной борьбы.

 

Модернизированная техника для украинской армии
Модернизированная техника для украинской армии
ukroboronprom.com.ua

 

Напомним, государственный концерн Укроборонпром в течение 2018 передал украинской армии более 2500 единиц вооружения.

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Теги: армия, ВСУ, самолеты, вертолеты
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Комментариев (1)
Простакк    02.01.2019, 11:48
Оценка:  +3
Простакк
Вместо того чтобы декоммунизировать этот летающий хлам,его кому-то передают...А потом это падает.Минус 2 Су-27 за два месяца о чём-то говорит?
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