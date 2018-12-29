Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В СБУ смогли предотвратить почти 30 терактов за три года

Комментариев: 0
Спецслужба отчиталась о количестве терактов, которых украинцам удалось избежать.
В СБУ смогли предотвратить восемь терактов за год
В СБУ смогли предотвратить восемь терактов за год
ssu.gov.ua

Читай также: В Харькове агенты РФ получили $25 тысяч за похищение россиянина

Служба безопасности Украины отчиталась о количестве терактов, предотвращенных в Украине в прошлом году и в предыдущие годы. Данные о терактах разместила пресс-служба ведомства.

В частности, в 2018 году спецслужба предотвратила восемь террористических актов на территории нашей страны.

СБУ разместила инфографику у терактах в Украине
СБУ разместила инфографику у терактах в Украине
ssu.gov.ua

Читай также: Контрразведка разоблачила российскую агентурную сеть в Николаевской области

За последние три года, в 206-2018 годах было предупреждено 28 террористических актов.

Ранее в СБУ рассказали, как предотвратили теракт против бывшего представителя судебной системы, который готовил бывший заключенный “ДНР“, агент спецслужб РФ в Украине.

В 2018 году СБУ раскрыла деятельность агентов Генштаба ВС РФ в 11 областях. Они собирали данные на украинских военных, снимали военные части и пункты пропуска ГПСУ и готовили диверсии.

Поделись:
Теги: СБУ, теракты, статистика, инфографика, Украина
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь