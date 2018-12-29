В СБУ смогли предотвратить почти 30 терактов за три года
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Служба безопасности Украины отчиталась о количестве терактов, предотвращенных в Украине в прошлом году и в предыдущие годы. Данные о терактах разместила пресс-служба ведомства.
В частности, в 2018 году спецслужба предотвратила восемь террористических актов на территории нашей страны.
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За последние три года, в 206-2018 годах было предупреждено 28 террористических актов.
Ранее в СБУ рассказали, как предотвратили теракт против бывшего представителя судебной системы, который готовил бывший заключенный “ДНР“, агент спецслужб РФ в Украине.
В 2018 году СБУ раскрыла деятельность агентов Генштаба ВС РФ в 11 областях. Они собирали данные на украинских военных, снимали военные части и пункты пропуска ГПСУ и готовили диверсии.