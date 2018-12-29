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В Запорожье из-за петарды сгорела квартира

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Пожар вспыхнул новогоднюю ночь.
В Запорожье из-за петарды сгорела квартира
© dsns.gov.u
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  • К счастью, никто из людей не пострадал
  • К счастью, никто из людей не пострадал
  • К счастью, никто из людей не пострадал
  • К счастью, никто из людей не пострадал
В Запорожье из-за петарды сгорела квартира
К счастью, никто из людей не пострадал
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В Александровском районе Запорожья в новогоднюю ночь из-за брошенной петарды произошел пожар в квартире.

Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, передает Сегодня.

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Как стало известно, огонь вспыхнул в квартире на втором этаже жилого дома – занялись домашние вещи и мебель. Спасателям удалось оперативно справиться с огнем и установить причину пожара – ей оказался взрыв петарды, брошенной со двора.

Хозяйка квартиры во время возгорания находилась дома, а потому смогла самостоятельно покинуть опасное место. По факту происшествия ведется расследование.

Как сообщалось 1 января, в Харькове мужчине оторвало кисть руки, когда он запускал фейерверк. 

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Теги: пожар, Новый год, петарда, Запорожье
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