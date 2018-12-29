Политики обещали плеваться, закатывать воров в каток и отправлять коллег на рудники

Мосийчук собрался плевать в лицо Сытнику за парня жены, Рабинович - устраивать салюты в честь отставки Супрун.

В случае победы на выборах политики обещали много странного ukranews.com

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В ТОП самых нелепых обещаний украинских политиков за год вошли идеи плюнуть в лицо, вернуть смертную казнь и поднять давление преступникам. Об этом пишет “Слово и дело“, приводя инфографику с лучшими.

Больше всего обещаний, по данным СМИ, за четыре года работы Верховной Рады дал лидер “Радикальной партии“ Олег Ляшко. Среди них, например, обещание “поднять артериальное давление преступникам и нормализовать его другим украинцам“.

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Кроме того, в случае избрания его президентом Ляшко обещал сурово наказывать народных депутатов за драки в парламенте. “У меня никто драться не будет, а если попытаются – на урановые рудники, в Смолино, в Кировоградскую область отправлю, там дефицит кадров“, - заявил он.

Ляшко обещал поднимать преступникам давление и закапывать воров https://ru.slovoidilo.ua

Также Ляшко обещал закапывать в ямы на дорогах тех, кто крадет деньги, выделенные на ремонт - а потом сверху проехать катком и показать это по ТВ.

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Однопартиец Ляшко Игорь Мосийчук, в свою очередь, обещал плюнуть в лицо главе НАБУ Артему Сытнику за попытку допросить бывшего парня его жены.

Вадим Рабинович обещал устроить праздничный салют в честь увольнения и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, Михаил Добкин - вернуть смертную казнь для руководителей процесса приватизации госпредприятий. Пригрозил он и потенциальным покупателям.

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“Хочу сразу предупредить “инвесторов“, купите у барыг – зря потеряете деньги. Мы все потом вернем. И предприятия Родине, и смертную казнь вам“, – заявил политик.

Ранее пользователи соцсетей напомнили депутату Алексею Гончаренко, что он обещал надеть костюм клоуна, если Владимир Зеленский пойдет в президенты. Последний обещал баллотировать в своем обращении к украинцам перед Новым годом.