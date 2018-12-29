В Киеве у рыбака случился инсульт посреди Днепра

Пострадавшего доставили к берегу и передали медицинской службе.

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1 января водолазы-спасатели Главного управления ГосЧС спасли 2х рыбаков, у одного из которых, по подозрению, случился инсульт.

Об этом сообщает пресс-служба городского ведомства на своей странице в Facebook.

“Происшествие случилось около 12:00 (заявка спасателям поступила в 12:16). рыбаки находились рядом с островом Великим (полтора км от берега). Одному из них (мужчина 1953 г.р.) стало плохо, возможности добраться до берега рыбаки не имели“, - говорится в сообщении.

Благодаря водолазам пострадавших доставили к берегу, мужчина с подозрением на инсульт передали медицинской службе.

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Напомним, ранее огромная льдина, на которой находились более полусотни рыбаков-любителей, оторвалась в заливе Мордвинова, что на юго-восточном побережье острова Сахалин в России.