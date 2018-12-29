Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Праздник Маланки провели на Буковине

Комментариев: 0
В первый день Нового года традиционно провели "маланкування".
Праздник Маланки провели на Буковине
© соцсети
Фото 1/3
  • Центральным объектом маланкування стала огромная свинья-копилка
  • Центральным объектом маланкування стала огромная свинья-копилка
  • Центральным объектом маланкування стала огромная свинья-копилка
Праздник Маланки провели на Буковине
Центральным объектом маланкування стала огромная свинья-копилка
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В селе Горбова Черновицкой области традиционно в первый день года празднуют Маланку.

Об этом сообщает местное телевидение tva. Фото и видео с праздника опубликовала на своей странице в Facebook Галина Еремица.

Читай также: В РФ после боя курантов рухнул мост, пострадали 13 человек

Жители и гости села собираются на центральной улице и начинается костюмированное действо. По селу ходят переодетые в сказочных героев буковинцы. Центральным объектом маланкування стала огромная свинья-копилка, которую крестьяне смастерили самостоятельно.

Как сообщалось 29 декабря, в Ивано-Франковске от взрыва петарды пострадал подросток.

Поделись:
Теги: Новый год, Черновицкая область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь