Праздник Маланки провели на Буковине

В первый день Нового года традиционно провели "маланкування".

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В селе Горбова Черновицкой области традиционно в первый день года празднуют Маланку.

Об этом сообщает местное телевидение tva. Фото и видео с праздника опубликовала на своей странице в Facebook Галина Еремица.

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Жители и гости села собираются на центральной улице и начинается костюмированное действо. По селу ходят переодетые в сказочных героев буковинцы. Центральным объектом маланкування стала огромная свинья-копилка, которую крестьяне смастерили самостоятельно.

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