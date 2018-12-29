Гриневич рассказала о новшествах в образовании в 2019 году

Учеников предупреждают о возможном еще одном обязательном тестировании.

Украинские школы в 2019 году будут обеспечивать быстрым интернетом и приличными туалетами. Учителей поощрять к прохождению ВНО и других этапов сертификации.

Министр образования и науки Лилия Гриневич озвучила приоритеты на следующий год на итоговой пресс-конференции в МОН, передает Освитория.

В 2019 году должны принять новый Госстандарт базового образования (для 5-9-х классов). Эксперты считают важнейшим документом, ведь именно в этот период жизни окончательно формируются характер и ценности человека.

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Продлится обновление образовательной среды - снова на это выделили 1 млрд грн. Министр надеется, что органы местного самоуправления будут разумно распределять средства.

"Например, замена мебели - не самоцель. Если за последние 5 лет приобрели новые парты и их можно расставить по кругу, зачем менять? А если где-то повторно закупают мебель, “потому что поступил приказ“, а на школы, где по 15 лет нет обновления, не хватает средств, то с каждым таким случаем МОН обещает разобраться", - отмечается в сообщении.

Опять возникает вопрос обучения учителей. Но планка сейчас поднята выше, ведь в течение 2019 должны пройти обучение все учителя начальных школ. Ведь компетентностный подход вводят не только для первоклашек и тех детей, которые перейдут в 2-е классы, но и в 3-4-х классах тоже.

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МОН не стало замалчивать проблемы с буллингом в украинских школах. Недавно принятый закон о противодействии буллингу предусматривает, где должна искать защиты жертва травли и какая ответственность установлена ​​для обидчиков. Речь идет о штрафах для родителей маленьких агрессоров и учителей, которые игнорировали проблему. На очереди - создание видеокурса для учителей для профилактики буллинга, выявления тех жертв травли, которые боятся обратиться к взрослым за помощью.

В 2019 году планируется значительно расширить сеть инклюзивных классов, установить объемы помощи детям, упорядочить работу мультидисциплинарных школьных команд.

Деликатный вопрос: не у всех школах есть теплые туалеты для детей. Кое-где в деревнях ученикам приходится идти на улицу, в отдельное здание. Иногда дети даже боятся ходить в туалет, где вместо унитазов - ямы. И совсем не редкость, когда в туалетах нет кабинок и отдельных дверей, дети чувствуют себя неловко. А это - базовые потребности, школьник не будет учиться, если ему постоянно дискомфортно. Поэтому эту проблему заметили на уровне МОН, выделили 267 млн ​​грн и обещают решить за следующий год.

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Добровольная сертификация стартует в 2019 году. Для желающих в это способ повысить на 20% зарплату на следующие три года и подняться на первую квалификационную категорию. Соответствующее Положение о сертификации педагогов утвердило Правительство 27 декабря 2018.

Пока речь идет о учителях начальной школы - только для них утверждены профессиональные стандарты. Планируется, что за этот год 1000 учителей пройдет сертификацию.

Еще одно новшество: монополию институтов повышения квалификации отменят. А часть денег, которые идут на развитие учителей, направят в школы по принципу “Деньги ходят за учителем“. И именно школа выбирать место, где повышать квалификацию ее учителя.

Также теперь к омбудсмену с жалобами о нарушениях учебного процесса могут обращаться все участники образования, его обязанность - разбираться в ситуации. Конечно, не самостоятельно: в его распоряжении будет работать целый офис, 51 человек. Образовательный омбудсмен - независимая должность, назначается Кабмином по представлению министра образования и науки.

Чтобы обеспечить равный доступ к образованию, МОН размещает контент на электронной платформе. Министерство уже приобрело Национальную электронную платформу (как необходимое “железо“, так и программу). Там будет создана целая экосистема: электронные учебники (не просто оцифрованные, а интерактивные, с виртуальными 3D-материалами, учителя смогут компоновать по своему усмотрению), сканы учебников для загрузки, различные материалы: интерактивные лаборатории, виртуальные музеи, форумы для общения учителей, системы менеджмента образования.

Однако, в трети школ нет полноценного интернета. До окончания года 100% школ будут иметь доступ к интернету, обещают в МОН.

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Энергомодернизация университетов - будет призвана улучшить качество зданий вузов. Наконец завершены все процедуры с Европейской комиссией, Европейским инвестиционным банком, Северной экологической финансовой корпорацией. В этой программе примут участие более 25 университетов. Стоимость программы: 5 млрд грн. За 3-5 лет должны обновить более 200 зданий, где в комфортных условиях смогут учиться студенты.

Начнется совместный проект с ЕС. В инфраструктуру профобразования и улучшение стандартов вложили 58 млн евро. Сделают акцент на новых подходах, в частности, дуальной форме обучения. Сейчас уже несколько сотен учебных заведений работают с работодателями по этому проекту. Также ожидается новый закон о профессиональном образовании. МОН должно отобрать кластеры популярных специальностей и города, где за европейские деньги будут строить центры совершенства - образцовые профессиональные училища с инновационными техниками обучения.

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Возведение “моста“ между рынком труда и образованием - масштабный проект, который продлится не один год. В 2019 году запланировали создание Национального агентства квалификаций. Уже готова вся соответствующая нормативно-правовая база.

Также Лилия Гриневич сообщила о планах ввести с 2021 обязательное ВНО по математике для всех выпускников, так же как сейчас - украинский язык. Математика и родной язык - принятые во многих странах показатели грамотности. И для гуманитариев “дозированная“ математика должна быть, чтобы развить логику. Это решение еще не окончательное. Его направят на общественное обсуждение.

Как сообщалось В Шостке учительница взяла детей в заложники, поскольку не хотела проходить переаттестацию. Родители требуют для нее психиатрической экспертизы.