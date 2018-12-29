В Винницкой области община поменяла настоятеля и ушла в ПЦУ

Протоиерей в селе Сокиринцы отказался покидать Московский Патриархат.

В Винницкой области община сменила настоятеля из-за отказа переходить в ПЦУ glavcom.ua

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В Винницкой области жители села Сокиринцы просили настоятеля храма протоиерея Виталия Дахновского присоединиться к ПЦУ, но он отказался. Об этом сообщает Винницкая епархия ПЦУ, передает УНН.

В частности, 29 декабря церковный актив общины святого великомученика Димитрия Солунского села Сокиринцы обратился к настоятелю храма протоиерею Виталию Дахновскому с предложением присоединиться к ПЦУ.

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“Прихожане единогласно проголосовали за такое решение и документально зафиксировали свое волеизъявление“, - заверили в пресс-службе церкви.

“Церковная община учла мнение православных жителей села, более 400 из которых поставили подписи за то, чтобы быть в юрисдикции Православной Церкви Украины. Зато священник не захотел поддержать мнение своей паствы“, - отметили в епархии.

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В итоге община Сокиринцев попросила руководство Винницкой епархии ПЦУ назначить им нового настоятеля. После этого церковь перешла в новую церковь.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черкасской области первая община перешла в Православную Церковь Украины.