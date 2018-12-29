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Под Одессой в парке нашли повешенным 20-летнего парня

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Полиция выясняет обстоятельства трагедии.
Под Одессой в парке нашли повешенным 20-летнего парня
© od.npu.gov.ua
Фото 1/3
  • Мужчина был из Кривого Рога
  • Мужчина был из Кривого Рога
  • Мужчина был из Кривого Рога
Под Одессой в парке нашли повешенным 20-летнего парня
Мужчина был из Кривого Рога
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В парке города Белгород-Днестровский Одесской области обнаружили повешенным на дереве 20-летнего юношу.

Об этом сообщает отдел коммуникации областного управления полиции.

"Его тело без признаков насильственной смерти обнаружили прохожие на дереве в парке Победы, о чем сообщили в полицию", – говорится в сообщении.

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Следственно-оперативная группа установила личность погибшего. Им оказался 20-летний уроженец Днепропетровской области, который проживал в Кривом Роге.

"Предварительно установлено, что мужчина покончил жизнь самоубийством через повешение. Сейчас правоохранители устанавливают причины, которые привели к трагедии, и разыскивают родственников погибшего", – отметили в полиции.

Как сообщалось 27 августа, под Одессой беременная школьница покончила с собой.

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Теги: самоубийство. повешение, Одесская область
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