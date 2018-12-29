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Морская охрана ГПСУ получила новый катер с двумя водометами

Комментариев: 3
Во время испытаний катер показал скорость в 84 км/ч, но он может двигаться и быстрее .
В морскую береговую охрану поступил новый катер
В морскую береговую охрану поступил новый катер
facebook.com/pg/KabminUA

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Модернизированный катер проекта UMS-1000 поступил в Мариупольский отряд морской охраны ГПСУ. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

Катер имеет мощные двигатели с двухконтурной системой охлаждения, два водомета, с реверсивно-рулевыми устройствами для обеспечения движения катера вперед и назад, дизель-генератор мощностью 8 кВт для обеспечения работы агрегатов и систем в наиболее напряженном режиме. 

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“Во время испытаний катер показал скорость в 45,5 узлов (84 км\ч) и это не его скоростная граница“, - уточняет пресс-служба. 

Напомним, ранее сообщалось, что Украина в 2019 году получит от США патрульные катера класса Айленд. 

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Теги: катер, ГПСУ, морская охрана, Кабмин
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Комментариев (3)
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ШтормЗайцев    02.01.2019, 14:12
Оценка:  -1
ШтормЗайцев
Отличная техника !
Bиoлeттa_    02.01.2019, 13:15
Оценка:  0
Bиoлeттa_
Це правильно, що одразу в Маріуполь.
farfalle    02.01.2019, 14:25
Оценка:  0
farfalle
Или сразу в Керчь
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