Морская охрана ГПСУ получила новый катер с двумя водометами

Во время испытаний катер показал скорость в 84 км/ч, но он может двигаться и быстрее .

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Модернизированный катер проекта UMS-1000 поступил в Мариупольский отряд морской охраны ГПСУ. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

Катер имеет мощные двигатели с двухконтурной системой охлаждения, два водомета, с реверсивно-рулевыми устройствами для обеспечения движения катера вперед и назад, дизель-генератор мощностью 8 кВт для обеспечения работы агрегатов и систем в наиболее напряженном режиме.

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“Во время испытаний катер показал скорость в 45,5 узлов (84 км\ч) и это не его скоростная граница“, - уточняет пресс-служба.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина в 2019 году получит от США патрульные катера класса Айленд.