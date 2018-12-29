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В Киеве мужчина из пистолета ранил двух квартирантов

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Поводом для конфликта стал вопрос об оплате.
В Киеве мужчина из пистолета ранил двух квартирантов
© kyiv.npu.gov.ua
Фото 1/5
  • Квартирант лишился глаза
  • Квартирант лишился глаза
  • Квартирант лишился глаза
  • Квартирант лишился глаза
  • Квартирант лишился глаза
В Киеве мужчина из пистолета ранил двух квартирантов
Квартирант лишился глаза
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В Днепровском районе Киева на бульваре Труда в одном из жилых домов произошел конфликт между арендодателем и квартирантами, который завершился стрельбой.

Об этом сообщает столичное управление Нацполиции в среду, 2 января.

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Полицейские установили, что семья арендовала квартиру у своего родственника. К квартирантам пришел подвыпивший владелец жилья, чтобы обсудить вопросы по оплате. В ходе выяснения отношений мужчина выхватил пневматический пистолет и выстрелил в лицо квартиранту. За пострадавшего попыталась вступиться его жена. Она тоже получила непроникающие ранения головы.

С проникающим ранением глаза 45-летнего пострадавшего госпитализировали. В полиции утверждают, что мужчина лишился глаза. С места происшествия эксперты изъяли пистолет иностранного производства калибра 4,5 мм.

Полицейские задержали 56-летнего стрелка. Возбуждено уголовное дело по статье о нанесении умышленного тяжелого телесного повреждения. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Как сообщалось, в марте 2018 киевлянин приковал наручниками к батарее своего квартиранта.

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Теги: стрельба, квартирант, Киев
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