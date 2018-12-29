Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Закарпатской области из-за непогоды обесточены 40 населенных пунктов

Комментариев: 0
Спасатели убирают с дорог повалившиеся деревья.
Спасатели расчищают дороги на Закарпатье
Спасатели расчищают дороги на Закарпатье
dsns.gov.ua

Читай также: На США обрушился снежный шторм, есть погибшие

В результате сильных снегопадов за прошедшие сутки более 40 населенных пунктов в Закарпатской области остались без электроэнергии.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на утро 2 января от электроснабжения отключен 41 населенный пункт, из них 12 полностью и 29 частично, в Хустском, Иршавском, Тячевском и Виноградовском районах области.

Спасатели расчищают дороги на Закарпатье
Спасатели расчищают дороги на Закарпатье
dsns.gov.ua

В некоторых районах области налипание снега вызвало падения деревьев на дороги и придомовые территории.

Спасатели расчищают дороги на Закарпатье
Спасатели расчищают дороги на Закарпатье
dsns.gov.ua

Читай также: Стихия на Кировоградщине: авто в снегу, “скорые“ в сопровождении ГосЧС и пробки

“Спасатели оказывали помощь водителям транспортных средств, которые из-за гололеда не могли преодолеть сложные участки дорог“, - добавили в ведомстве.

Напомним, в течение минувших суток в Киеве из-за гололеда пострадали 99 человек.

Поделись:
Теги: Закарпатье, снегопад, ГосЧС, деревья
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь