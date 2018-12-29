В Закарпатской области из-за непогоды обесточены 40 населенных пунктов
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В результате сильных снегопадов за прошедшие сутки более 40 населенных пунктов в Закарпатской области остались без электроэнергии.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
По состоянию на утро 2 января от электроснабжения отключен 41 населенный пункт, из них 12 полностью и 29 частично, в Хустском, Иршавском, Тячевском и Виноградовском районах области.
В некоторых районах области налипание снега вызвало падения деревьев на дороги и придомовые территории.
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“Спасатели оказывали помощь водителям транспортных средств, которые из-за гололеда не могли преодолеть сложные участки дорог“, - добавили в ведомстве.
Напомним, в течение минувших суток в Киеве из-за гололеда пострадали 99 человек.