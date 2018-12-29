В Донецкой области мужчина похитил мощи ради их "волшебных" свойств

Похититель принес реликвию к себе домой в надежде на ее чудодейственную силу.

Мужчина похитил мощи из храма в Донецкой области police.dn.ua

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Неизвестный похитил из помещения храма в Донецкой области ларец с мощами Георгия Победоносца. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

О пропаже мощей полиции сообщил настоятель храма. Вором оказался 28-летний житель Доброполья, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

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"Правонарушитель пояснил, что слышал о том, что данные реликвии обладают чудодейственной силой, поэтому похитил их и принес домой", - отметила пресс-служба.

Как пояснил злоумышленник, он слышал о чудодейственной силе мощей и решил держать их дома police.dn.ua

Мощи были изъяты в качестве вещественных доказательств, а в отношении мужчины открыто уголовное производство по статье 297 УК - надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего.

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Мужчине грозит штраф до 3400 грн, арест, ограничение свобода или тюрьма на срок до трех лет.

Напомним, ранее сообщалось, что накануне Нового года грабитель в Киеве ранил полицейского.