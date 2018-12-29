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В Донецкой области мужчина похитил мощи ради их "волшебных" свойств

Комментариев: 2
Похититель принес реликвию к себе домой в надежде на ее чудодейственную силу.
Мужчина похитил мощи из храма в Донецкой области
Мужчина похитил мощи из храма в Донецкой области
police.dn.ua

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Неизвестный похитил из помещения храма в Донецкой области ларец с мощами Георгия Победоносца. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

О пропаже мощей полиции сообщил настоятель храма. Вором оказался 28-летний житель Доброполья, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. 

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"Правонарушитель пояснил, что слышал о том, что данные реликвии обладают чудодейственной силой, поэтому похитил их и принес домой", - отметила пресс-служба.

Как пояснил злоумышленник, он слышал о чудодейственной силе мощей и решил держать их дома
Как пояснил злоумышленник, он слышал о чудодейственной силе мощей и решил держать их дома
police.dn.ua

Мощи были изъяты в качестве вещественных доказательств, а в отношении мужчины открыто уголовное производство по статье 297 УК - надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего.

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Мужчине грозит штраф до 3400 грн, арест, ограничение свобода или тюрьма на срок до трех лет.

Напомним, ранее сообщалось, что накануне Нового года грабитель в Киеве ранил полицейского.

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Теги: воровство, мощи, храм, реликвия, полиция
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Комментариев (2)
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нафнаф    02.01.2019, 13:54
Оценка:  +2
нафнаф
Ну такое...некрофилия от православной церкви.Кстати этот додик в курсе что в 99% случаев останки даже не того человека за которого их выдают ?
ВосставшийИзБана    02.01.2019, 13:59
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Ну так - сатанинская секта.
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