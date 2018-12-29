Известно имя второго возможного кандидата в президенты Украины

Однако возможный кандидат до сих пор не внес залога в размере 2,5 миллиона гривен.

Правозащитных из Броваров Владимир Ратуш может стать вторым кандидатом на пост Президента Украины.

Об этом в комментарии УНН сообщил заведующий отделом взаимодействия со средствами массовой информации ЦИК Константин Хивренко.

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“Владимир Ратуш. Он позиционирует себя как правозащитник из Броваров. Но насколько мне известно, у него в документах отсутствует, на момент сдачи (документов) банковский документ подтверждающий перевод залога на соответствующий счет“, - сообщил Константин Хивренко.

По его словам лицо может считать себя кандидатом на пост президента только после того, как подаст все документы, внесет залог в размере 2,5 миллиона гривен и не позднее чем на 5 день после представления документов, ЦИК примет решение регистрировать или не регистрировать лицо как кандидата.

Заявление в ЦИК Владимир Ратуш занес еще 31 декабря 2018 в 16:30, однако до сих пор не внес залога в размере 2,5 миллиона гривен.

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Пока только два человека подало документы в Центральную избирательную комиссию. Первым документы для регистрации кандидатом в президенты подал самовыдвиженец Игорь Шевченко, бывший министр экологии и природных ресурсов Украины.

Добавим, партии могут выдвигать кандидатов до 3 февраля, а последний день регистрации - 8 февраля 2019. Залог для потенциальных кандидатов составит 2,5 миллиона гривен.

После официальной регистрации кандидаты смогут вести агитацию, которая завершится к 00:00 29 марта 2019. Избирательная кампания продлится 90 дней. Голосование состоится 31 марта 2019. Результаты выборов должны быть установлены до 10 апреля 2019 года.

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Центризбирком утвердил календарный план до первого тура. Однако если ни один из кандидатов не наберет 31 марта 2019 более 50% голосов, то 21 апреля 2019 должен быть назначен второй тур выборов.

В таком случае ЦИК должен официально объявить результаты выборов до 1 мая 2019, а инаугурация новоизбранного президента должна состояться до 31 мая 2019 года.

Напомним, в Украине в понедельник, 31 декабря, стартовала президентская избирательная кампания. По закону она продлится 90 дней, до 31 марта 2019 года, когда и состоятся выборы шестого президента Украины.