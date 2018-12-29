Рабинович: Нынешней власти Украины невыгоден мир на Донбассе

Нынешняя украинская власть не заинтересована в достижении мира на Донбассе, так как ей выгодно зарабатывать на войне. В то же время, нынешней власти невыгодно чтоб жители оккупированных территорий могли голосовать на выборах в Украине. Такое мнение в эфире авторской программы “Кто кому Рабинович“ на телеканале “112 Украина“ выразил народный депутат, лидер “Оппозиционной платформы - За життя“ Вадим Рабинович.

По его словам, изменение статуса операции на востоке страны с АТО на ООС ни на шаг не приблизило Украину к миру на Донбассе. Он добавил, что Украине нужно искать другой путь решения этого вопроса, что, по убеждению Рабиновича, невыгодно нынешней власти.

“Той системе, которая сегодня находится у власти в Украине, Луганск и Донецк, впрочем, как и Крым, были настолько далеки, и настолько мешали выборам, что самое большое счастье от потери контроля над данными территориями испытали именно они“, - заявил лидер “За життя“.

Рабинович отметил, что голоса Донецка и Луганска сейчас изменили бы политическую карту страны. Поэтому сегодня власть не хочет возвращения этих регионов в украинскую землю.

“У меня очень большие сомнения в том, что нынешняя украинская власть хочет мира. Пиявки присосались на крови, на поставках оружия, на наркотиках и торговле. Вся страна это знает. Миллиарды крутятся на этой кровавой бойне, заложниками которой мы стали. Разорвать этот порочный круг можно захотев мира. Захотеть его должен и тот, кто будет решать судьбу этой страны“, - акцентировал парламентарий.

Эту ситуацию можно изменить, уверен Рабинович. По его мнению, положение с восточными регионами страны могут исправить сами украинцы, проголосовав за изменения на будущих выборах.

“Давайте определимся, хотим мы стану, где ребят хватают в военкоматы, или действительно независимое нейтральное государство, “Швейцарию Восточной Европы“, которую мы с вами можем построить“, - констатировал политик.