В Полтавский области мужчина остался без пальца из-за петарды

Мужчину госпитализировали с травматической ампутацией фаланги указательного пальца в областную больницу.

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В Миргородском районе Полтавской области 50-летнему мужчине оторвало палец из-за неосторожного обращения с петардой.

Об этом говорится в сводке Управления по вопросам гражданской защиты Полтавской ОГА в среду, 2 января.

Сообщается, что в центральную районную больницу госпитализировали мужчину с травматической ампутацией фаланги указательного пальца и рваными ранами большого и среднего пальцев на левой руке.

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“Пострадавший получил травмы в результате разрыва пиротехнического изделия (петарды). Состояние здоровья травмированного - средней тяжести“, - говорится в сообщении

Ранее во время празднования Нового года в Харькове мужчине фейерверком оторвало кисть руки.