В Полтавский области мужчина остался без пальца из-за петарды
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В Миргородском районе Полтавской области 50-летнему мужчине оторвало палец из-за неосторожного обращения с петардой.
Об этом говорится в сводке Управления по вопросам гражданской защиты Полтавской ОГА в среду, 2 января.
Сообщается, что в центральную районную больницу госпитализировали мужчину с травматической ампутацией фаланги указательного пальца и рваными ранами большого и среднего пальцев на левой руке.
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“Пострадавший получил травмы в результате разрыва пиротехнического изделия (петарды). Состояние здоровья травмированного - средней тяжести“, - говорится в сообщении
Ранее во время празднования Нового года в Харькове мужчине фейерверком оторвало кисть руки.